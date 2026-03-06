Basko for Next Gen, al via il progetto sulla responsabilità ambientale e sostegno a economia locale

Basko for Next Gen è stato presentato nel convegno "Il valore della sostenibilità sociale per la comunità e il territorio"

Il Gruppo Sogegross, con la propria insegna Basko, ha avviato il progetto Basko for Next Gen. Un progetto valoriale e una piattaforma programmatica presentati nel convegno “Il valore della sostenibilità sociale per la comunità e il territorio” (organizzato con Italia Circolare) a Genova.

Una rendicontazione pubblica su responsabilità ambientale, sostegno all’economia locale attraverso la valorizzazione di produttori e filiere, collaborazione con istituzioni e associazioni nel campo della salute, della cultura e dello sport, evoluzione del punto vendita come spazio di relazione.

«Siamo convinti che le imprese che costruiscono relazioni di fiducia con il proprio territorio, rispettano i fornitori, valorizzano i collaboratori e rispondono ai bisogni reali delle comunità che servono, siano le imprese che sopravvivono alle crisi e che costruiscono un vantaggio competitivo duraturo − commenta Maurizio Gattiglia, amministratore delegato del Gruppo Sogegross − Basko for Next Gen non è il racconto di cosa il gruppo Sogegross vuole sembrare, ma di cosa sceglie di essere. In un momento storico in cui la fiducia dei consumatori nella gdo è messa alla prova, la scelta di un impegno genuino, concreto e misurabile rappresenta la scommessa più coraggiosa e, al tempo stesso, la più ragionevole. E certamente quanto sviluppato da Basko rappresenta un incubatore di idee e un laboratorio di progetti per l’intero Gruppo Sogegross, di cui fanno parte, oltre a Basko, anche Ekom, Doro e GrosMarket, in cui sperimentare iniziative, modelli e soluzioni che possano generare valore condiviso e diventare patrimonio comune di tutte le insegne del gruppo”.

Basko

Nata nel 1987, l’insegna Basko (supermercati e superstore) rappresenta il core business del Gruppo Sogegross, sia per fatturato – oltre 429 milioni nel 2025 – che per la propria filosofia innovativa di massima attenzione al cliente e personalizzazione del servizio in ottica multicanale. La rete Basko comprende 56 supermercati e superstore, con superfici tra i 500 e i 3.000 m², prevalentemente dislocati in Liguria e con una presenza in crescita in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Gruppo Sogegross, cento anni di storia genovese

Con 254 punti vendita e circa 3.300 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di canale distributivo: cash&carry (marchio GrosMarket), supermercati e superstore (marchio Basko), soft discount (marchio Ekom), supermercati e superette in franchising (marchio Doro), e-commerce (www.basko.it e grosmarket.it). Il Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 su iniziativa della famiglia Gattiglia. Il centro direzionale e logistico del gruppo si trova a Genova Bolzaneto. Il fatturato 2025 del Gruppo ha superato i 1.203 milioni di euro.