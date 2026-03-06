Amt, a breve un nuovo incontro tra Regione e sindacati

Nel pomeriggio di ieri si è svolto l’incontro su Amt tra Regione Liguria e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal.

Il presidente della Regione ha ribadito la disponibilità ad entrare in Amt tramite inserimento di capitale. I sindacati hanno chiesto con urgenza di attivarsi per costruire atti concreti affinché l’esodo pensionistico, strumento di efficientamento presente sul piano di risanamento, venga concretizzato. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal hanno anche sottolineato come l’urgenza sia legata ai tempi imposti dalla situazione in cui versa Amt.

L’altro argomento sul tavolo è stata la costituzione dell’azienda unica regionale. Come spiega Andrea Gamba, segretario Filt Cgil Liguria: «Le strade per arrivare all’azienda unica potrebbero essere tre: o le singole aziende entreranno nell’agenzia, o le province entreranno nell’agenzia o la Regione entrerà nelle aziende. Il primo atto necessario sarebbe quello di inserire risorse su Amt e dal 2027 nelle altre tre aziende della nostra regione».

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno chiesto un nuovo incontro alla Regione all’interno del quale i sindacati potranno dare il loro contributo dopo aver analizzato e condiviso le linee guida contenute nella suddetta delibera.