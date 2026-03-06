Alassio, avviato il percorso per il nuovo Piano urbanistico comunale

L’amministrazione comunale di Alassio ha avviato il percorso per il nuovo Piano urbanistico comunale. Con deliberazione di giunta comunale n. 80 approvata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Franca Giannotta, ha delineato gli obiettivi strategici che guideranno la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale (Puc), avviando formalmente il percorso di aggiornamento dello strumento di pianificazione del territorio.

L’attuale Piano urbanistico comunale risale al 2001. Dopo oltre vent’anni, l’amministrazione ha ritenuto necessario procedere con una sua revisione complessiva: il nuovo strumento consentirà di allineare la pianificazione urbanistica del territorio comunale alle nuove normative vigenti,e di assicurare un corretto utilizzo del territorio coordinato con la legislazione in materia di governo del territorio prevista dal Piano territoriale di coordinamento paesaggistico, dal Ptr (Piano territoriale regionale) e dal Ptc (Piano territoriale di coordinamneto) provinciale.

L’obiettivo è promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile, capace di coniugare innovazione urbana con la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Tra le priorità individuate dall’amministrazione vi sono il contrasto all’abbandono del territorio agricolo, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e l’adozione di interventi finalizzati alla qualificazione ambientale e al rinnovamento urbano.

Il documento di indirizzo individua una serie articolata di linee strategiche che orienteranno la futura pianificazione urbana: la promozione della rigenerazione urbana e del recupero degli edifici esistenti per contenere il consumo di suolo, la salvaguardia delle aree collinari e delle zone interne attraverso una gestione più attenta dell’edificazione e il sostegno alla residenza stabile. Tra gli obiettivi figurano inoltre il miglioramento della viabilità comunale e dei collegamenti tra centro, borghi e frazioni, la riorganizzazione degli ingressi alla città e degli spazi destinati alla sosta, nonché interventi volti a rendere più fruibili le aree urbane e commerciali.

Il nuovo Puc dovrà inoltre garantire il pieno coordinamento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e con le normative di tutela del territorio e del rischio idrogeologico, promuovere politiche di edilizia residenziale sociale e agevolata, valorizzare il centro storico e la sua vocazione commerciale, riqualificare gli arenili e potenziare l’area del porto turistico “Luca Ferrari”, oltre a incentivare il turismo sportivo attraverso il recupero dei sentieri storici, delle mulattiere, degli spazi abbandonati e della rete escursionistica del territorio.

«Con l’approvazione degli obiettivi strategici del nuovo Puc – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – prende avvio una nuova fase di pianificazione urbanistica per la nostra città. Si tratta di un passaggio importante che consentirà di delineare le prospettive di sviluppo di Alassio nei prossimi anni, nel rispetto dei principi di sostenibilità, tutela del territorio e qualità urbana».