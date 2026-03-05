Tari, slitta la prima scadenza a Genova: dal 30 marzo al 30 giugno

Approvata dalla giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio, la modifica delle scadenze del versamento dell’acconto Tari, la tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche.

Per il 2026, la prima scadenza slitta, quindi, dal 30 marzo al 30 giugno, nuovo termine per il pagamento della prima rata, o della soluzione unica, dell’acconto. Slittano, inoltre, dal 30 aprile al 30 luglio la scadenza della seconda rata e dal 30 maggio al 30 agosto il versamento della terza.

«Abbiamo introdotto questa modifica alla luce dell’avvio del bonus sociale rifiuti, rivolto ai nuclei familiari, che abbiano requisito di accesso Isee, previsto da Arera, che prevede uno sconto del 25% rispetto alla Tari dovuta nel 2025. Inoltre, l’Agenzia di regolazione per Energia Reti e Ambiente fissa il riconoscimento al 30 giugno».

Per informazioni sul bonus, che viene corrisposto in modo automatico agli aventi diritto, è possibile consultare il sito di Arera alla voce Bonus sociale rifiuti.

Dato che il bonus è riservato solo alle utenze domestiche, restano invariate le scadenze per la Tari delle utenze non domestiche, fissate per il 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio.