Sergio Soldano, rinasce la Maison di moda con Genova come ispirazione

La rinascita della Maison Sergio Soldano parte da Genova ma parla al mondo intero. La prima collezione donna Ready-to-Wear Autunno/Inverno 2026–2027 dello storico marchio italiano è stata presentata ufficialmente a New York lo scorso 11 febbraio presso Printemps nel corso della New York Fashion Week con un evento esclusivo che ha segnato il ritorno del brand sulla scena internazionale.

La presentazione newyorkese ha rappresentato non solo un momento di rilancio strategico per la Maison, ma anche un’occasione per raccontare a buyer, stampa e addetti ai lavori internazionali una storia di radici, visione e continuità. In questo nuovo capitolo, la direzione creativa è di Giovanni Premoli e Dario Di Bella.

“Genova − si legge nella nota della maison − diventa matrice visiva e narrativa della collezione. I Palazzi dei Rolli, le prospettive monumentali, i contrasti tra luce e ombra dei carruggi, le architetture di Via XX Settembre e il patrimonio decorativo cittadino si traducono in stampe strutturate, motivi grafici e costruzioni sartoriali dal forte impatto scenico. I volumi richiamano linee architettoniche, mentre le superfici tessili evocano affreschi, sinopie e dettagli ornamentali reinterpretati in chiave contemporanea”.

Tra i quattro macro-temi della collezione, “Genova: Ritorno alle Origini” e “Il Tempo della Sinopia” esplicitano questo legame profondo: il disegno preparatorio diventa metafora del nuovo inizio della Maison, così come l’affresco rimanda alla stratificazione culturale che caratterizza la città. La memoria non è citazione nostalgica, ma materia viva che alimenta una visione proiettata verso il futuro.

Fondata nel 1968, la Maison Sergio Soldano (lo stilista era genovese) ha attraversato le capitali della moda vestendo icone internazionali. Oggi però la sede non è più a Genova, anche se il legame con la città è stato inserito nella prima collezione.