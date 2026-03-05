Ospedale Felettino, Giampedrone: “Il cantiere procede senza intoppi”

Guerrato spa ha provveduto a garantire la continuità delle forniture e il pagamento dei subappaltatori, prendendo in carico tutte le opere edili residue

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale Felettino della Spezia, senza alcuna ripercussione a seguito del concordato preventivo ottenuto da Rizzani De Eccher spa, cui fa capo anche la veneziana Sacaim.

La Regione Liguria comunica che il cantiere procede senza intoppi: per garantire l’avanzamento dell’opera si è già provveduto al rientro in cantiere di Guerrato spa (con la partecipata Felettino Hospital Service) che ha provveduto tempestivamente alla rescissione del contratto, a garantire la continuità delle forniture e il pagamento dei subappaltatori, prendendo in carico tutte le opere edili residue.

L’assessore regionale all’edilizia ospedaliera Giacomo Giampedrone spiega: «La situazione della Rizzani De Eccher è legata ad altre vicende che nulla hanno a che fare con l’ospedale della Spezia. L’impegno di Regione Liguria verrà mantenuto e il Felettino sarà costruito, mentre chi cerca visibilità criticando la gestione del cantiere fa solo una brutta figura. Anziché parlare a sproposito, noi abbiamo il compito di lavorare e realizzare quest’opera fondamentale per tutta la Liguria. Non ci siamo mai fermati per evitare qualsiasi rallentamento dei lavori, che infatti sono perfettamente in linea con i tempi previsti».

Aggiornamento lavori a fine febbraio:

Sono presenti in cantiere una gru a rotazione bassa e tre gru a rotazione alta.

Pilastri gettati/armati:

Piano S1_ gettati nr 11 pilastri

Piano P0_armati e gettati nr 14 pilastri

Nuclei Ascensore gettati/armati:

Piano S1_gettati nuclei ascensore nr 8, 5, 4, 2

Piano P0_armati e gettati nucleo ascensore nr 15

Vani Scale gettati/armati:

Piano S1_gettato nucleo scala nr 2

Piano P0_armati nucleo scala 7 e 8

Setti gettati/armati

Piano P0

gettato e armato setto 7,

solo armato setto 4

Solaio P0:

casserato, armato e gettato: stecca 1, stecca 3, stecca 4, collegamento stecche 3-4,

casserato e armato: collegamento stecca 1-2, porzione della stecca 2 e porzione di collegamento tra stecca 2-3.