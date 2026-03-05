Dynamo Camp: 14 e 15 marzo volontari in piazza a Genova, La Spezia, Recco, Savona e Varazze

Per sensibilizzare sull'isolamento vissuto dalle famiglie con figli con gravi patologie e disabilità e raccontare il progetto Dynamo

Dynamo Camp scende in campo con il primo grande evento di piazza nazionale, in programma il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane di oltre 60 città, inclusa Genova e altre 4 città liguri. L’iniziativa nasce per sensibilizzare sul grave isolamento – personale, sociale ed economico – che vivono molte famiglie con figli con gravi patologie o disabilità, e per far conoscere il progetto Dynamo Camp e il valore dei suoi programmi.

Dynamo Camp da quasi 20 anni offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, con la missione di contribuire al loro diritto alla felicità, coinvolgendo anche genitori, fratelli e sorelle in appositi programmi dedicati alla Famiglie e ai Siblings. Attraverso svago e divertimento, la terapia permette di stimolare le capacità, sostenere la fiducia in se stessi e migliorare la qualità di vita.

Durante le due giornate, lo staff e circa 3.000 volontari saranno presenti nelle piazze per raccontare la missione della Fondazione. Volontari, ambasciatori e l’intera comunità Dynamo scendono in campo rendendo l’evento possibile.

In Liguria l’iniziativa coinvolgerà, oltre Genova, le città di La Spezia, Recco, Savona e Varazze.

L’elenco completo è disponibile su www.dynamocamp.org

Sarà possibile con l’occasione sostenere i programmi per le Famiglie di Dynamo Camp e ricevere una biscottiera in edizione limitata Dynamo, con una confezione di biscotti. Per chi non potrà partecipare di persona, l’adesione sarà possibile anche online (Regali Solidali Dynamo – Quando un gesto semplice fa la differenza).