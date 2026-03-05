Chiavari, conclusi i lavori in via Entella

A Chiavari sono terminati gli interventi di riqualificazione di via Entella, avviati lo scorso ottobre. L’opera ha previsto la valorizzazione del complesso di Capoborgo attraverso la posa di nuovi basoli in arenaria, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei sottoservizi.

Ieri è stata completata la rimozione del cantiere nel tratto compreso tra piazza Matteotti e l’inizio dei portici di via Entella, in corrispondenza dell’Antica Farmacia dei Frati.

Per consentire il corretto assestamento dei nuovi basoli, la viabilità resterà temporaneamente limitata: in questa fase è consentito esclusivamente il transito pedonale, restano valide le limitazioni in vigore durante il cantiere. La riapertura al traffico veicolare è prevista non prima di 20 giorni.

«Al termine di questo periodo di assestamento della pavimentazione, e alla luce dei risultati positivi della sperimentazione avviata nei mesi scorsi, tornerà in vigore la ztl del centro storico» commenta il sindaco Federico Messuti.