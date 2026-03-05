Circle Group in Perù allo Iata World Cargo Symposium 2026

Circle Group partecipa alla diciottesima edizione dello Iata World Cargo Symposium (Wcs), il principale appuntamento internazionale dedicato al settore del cargo aereo, in programma dal 10 al 12 marzo 2026 presso il Lima Convention Center di Lima, in Perù: la presenza del Gruppo avviene attraverso Cargo Start, società specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni digitali innovative per il cargo aereo e parte integrante dell’ecosistema Circle.

L’edizione 2026 dello Iata World Cargo Symposium, intitolata “Advancing Air Cargo in a Dynamic World”, riunirà i principali operatori del settore – compagnie aeree, spedizionieri, ground handling agent, aeroporti, provider tecnologici e media specializzati – per un confronto sulle direttrici di evoluzione del comparto in uno scenario globale in continua trasformazione. Tra i temi centrali figurano la digitalizzazione dei processi, l’armonizzazione regolatoria, il miglioramento della qualità dei dati e lo sviluppo di soluzioni sostenibili lungo l’intera filiera del trasporto aereo merci.

Cargo Start sarà rappresentata a Lima da Filippo Passeggieri, senior manager Innovation & Digitalization, e Giovanna Cardinali, director Business Development & Strategy, a testimonianza dell’attenzione del Gruppo verso l’innovazione tecnologica e lo sviluppo internazionale. La partecipazione al Wcs segna un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione di Circle Group e rappresenta un primo presidio strutturato del mercato sudamericano, in coerenza con le linee di crescita delineate nel piano industriale.

Lo Iata World Cargo Symposium rappresenta un’occasione fondamentale per confrontarsi con gli esperti del settore sulle sfide e le opportunità della trasformazione digitale nel trasporto aereo di merci e per presentare soluzioni innovative, con particolare attenzione alla connettività, alla visibilità e alla sostenibilità. Oltre al Cargo Community System Cargo Gate, che ha contribuito alla digitalizzazione di circa il 90% della comunità italiana di spedizionieri, le soluzioni di Cargo Start includono la piattaforma StarTracking da aeroporto ad aeroporto e porta a porta, nonché il sistema di gestione del carico Handler Gate Cargo Management System dedicato agli operatori di terra.

Attraverso Cargo Start, Circle Group è inoltre attivamente coinvolto nei gruppi di lavoro Iata dedicati alla digitalizzazione e alla standardizzazione dei processi. Un’attenzione specifica è rivolta alla collaborazione con Cargo iQ il tavolo di lavoro Iata per il miglioramento della qualità dei dati nello scambio di messaggistica tra operatori del cargo aereo, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l’intero ecosistema, includendo in modo strutturato anche gli spedizionieri di piccole e medie dimensioni.

«La partecipazione allo Iata World Cargo Symposium rappresenta per Circle Group un passaggio strategico nel rafforzamento del nostro posizionamento internazionale nel settore del cargo aereo – ha dichiarato Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group -. Attraverso Cargo Start portiamo al tavolo globale di Iata un’esperienza concreta maturata nella digitalizzazione delle comunità cargo, con soluzioni orientate alla qualità dei dati, alla piena interoperabilità tra sistemi e alla misurazione delle performance, in linea con gli standard internazionali e con le esigenze di un mercato sempre più integrato e dinamico».