A12, riaperta questa mattina l’uscita di Chiavari

Riaperta oggi l’uscita autostradale di Chiavari. Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono terminati in anticipo rispetto al programma, i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza dello svincolo di Chiavari.

Alle 6:00 di questa mattina è stata riaperta l’uscita per chi proviene da Sestri Levante, che era chiusa dal 20 gennaio scorso.

Gli interventi hanno riguardato 150 metri lineari di barriere, e hanno visto impegnati 15 maestranze giornaliere e 6 mezzi di cantiere. I lavori sullo svincolo continueranno con cantierizzazioni che garantiranno la completa disponibilità della stazione, in entrata e uscita, fino al termine delle attività, previsto entro la fine del mese di settembre.