Turismo, la Liguria alla fiera Itb di Berlino

Seconda giornata di lavori per la Liguria alla Itb Berlin 2026, fiera leader del turismo B2B. La manifestazione, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario, si conferma una delle principali piattaforme globali per il business, l’innovazione e il confronto sulle tendenze del settore. All’interno dell’area Enit/Italia, la Regione partecipa con uno stand istituzionale insieme a sei co-espositori rappresentativi dell’intero territorio regionale.

Gli espositori presenti nello stand ligure sono: Arbaspàa srl, Biotigullio5Terre – Tigullio Trekking, Comune di Imperia, Hotels Portofino & Cinque Terre Coast Liguria Together, Love5Terre srl e Riviera Up (Marchio Coo.A.Di Soc Coop).

«La presenza a Berlino rientra in una strategia di promozione mirata sui mercati di Germania, Austria e Svizzera che continuano a rappresentare i principali bacini esteri per la Liguria sia in termini di presenze, sia per capacità di spesa e propensione a soggiorni medio-lunghi. In questo contesto, l’offerta regionale si presenta con un posizionamento chiaro: turismo esperienziale, outdoor, enogastronomia, cultura e qualità della vita, in una logica di stagionalizzazione estesa lungo tutto l’arco dell’anno – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Vogliamo riservare particolare attenzione ai segmenti in crescita evidenziati anche dall’andamento della fiera – dall’avventura al travel technology, fino alle nuove frontiere della sostenibilità – ambiti nei quali la Liguria può contare su una proposta strutturata che integra costa ed entroterra, mare e attività all’aria aperta, piccoli borghi e città d’arte. La partecipazione all’edizione giubilare della manifestazione – conclude Lombardi – rappresenta dunque un passaggio strategico nel calendario promozionale 2026, con l’obiettivo di trasformare il dialogo avviato in fiera in flussi turistici concreti e in una presenza sempre più strutturata sui mercati internazionali di riferimento».

Con oltre 100mila partecipanti, 1.300 buyer accreditati nel Buyers Circle e operatori provenienti da più di 170 Paesi nell’edizione 2025, Itb si conferma infatti il principale marketplace turistico mondiale e un osservatorio privilegiato sui trend della domanda internazionale. Per la Liguria, essere presenti in questo contesto significa dialogare direttamente con i decisori dell’intermediazione turistica globale, consolidare relazioni, intercettare nuove opportunità commerciali e rafforzare il proprio posizionamento tra le destinazioni europee capaci di coniugare autenticità, accessibilità e innovazione.