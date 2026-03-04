Rapallo e Portofino: la Giunta Ricci approva l’indirizzo per la nuova società in house comune

Comincia a prendere forma concreta l’alleanza strategica tra i Comuni di Rapallo e Portofino. La Giunta comunale di Rapallo ha approvato questa mattina una delibera fondamentale che definisce gli indirizzi operativi per la costituzione di una nuova società “in house” a controllo analogo congiunto.

Il provvedimento integra quanto già stabilito nelle scorse settimane e fa seguito al vertice positivo tenutosi lo scorso 25 febbraio presso la sala consiliare di Rapallo, alla presenza dei sindaci Elisabetta Ricci e Matteo Viacava, dei dirigenti amministrativi e dei vertici della società Portofino Mare.

L’atto di indirizzo approvato oggi punta a razionalizzare l’attività degli uffici dei due Enti per arrivare alla gestione congiunta di servizi pubblici di interesse comune. In questa fase, l’attenzione si concentrerà in particolare su due pilastri fondamentali per il territorio: la mobilità, con una gestione integrata della sosta e degli spostamenti tra le due località, e il turismo, con il coordinamento dei flussi e la promozione del comprensorio.

Il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, commenta: “Con questo atto passiamo dalle intenzioni ai fatti. La collaborazione con Portofino non è più solo una visione, ma un percorso amministrativo tracciato con precisione. Abbiamo dato mandato ai nostri uffici di lavorare fianco a fianco con quelli di Portofino per definire una struttura capace di gestire in modo moderno ed efficiente l’accoglienza turistica, un tema che non può più essere affrontato singolarmente”.

L’assessore alle Politiche Finanziarie, Fabio Mustorgi, sottolinea l’importanza del percorso intrapreso: “Compiamo un passo avanti decisivo verso la creazione di questa realtà mista, un legame che tra le nostre comunità esiste già nei fatti e che ora andremo a rafforzare istituzionalmente. Procederemo celermente con la predisposizione di tutti gli atti tecnici ed economici propedeutici che saranno poi sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale. Il nostro obiettivo strategico è chiaro: migliorare la mobilità e conseguentemente incrementare l’attività turistica su Rapallo per generare ricadute dirette e concrete a favore del nostro commercio, della ristorazione e di tutto il comparto ricettivo. Questa sarà anche un’occasione per ulteriormente potenziare la fruizione della funivia Rapallo-Montallegro, del Castello, e di tutte le altre offerte turistiche della nostra città”.

La delibera odierna dà mandato ai dirigenti dei vari settori comunali di avviare, di concerto con i colleghi di Portofino, tutte le attività necessarie alla definizione del progetto. Tra i prossimi passi è prevista la redazione di una relazione tecnica e uno studio approfondito che dimostri i vantaggi e l’interesse dei due Comuni nel procedere con questa forma di gestione associata.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile e sarà ora trasmesso al Comune di Portofino per la relativa presa d’atto.