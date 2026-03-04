Infopoint Baia del Silenzio, al via la manifestazione d’interesse

Il Comune di Sestri Levante ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione dell’Infopoint della Baia del Silenzio, situato a Palazzo Negrotto Cambiaso in via Portobello. La procedura riguarda il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028.

La principale novità rispetto alle precedenti assegnazioni è la durata triennale dell’affidamento, non più annuale. Si amplia inoltre il periodo minimo obbligatorio di apertura, pensato per garantire una presenza più continuativa del servizio. L’Infopoint dovrà essere operativo almeno dal 1° maggio al 15 ottobre di ogni anno. È richiesta l’apertura quotidiana, inclusi sabati e festivi, con orario continuato dalle 10 alle 17.30.

Il servizio prevede attività di informazione turistica e supporto all’accessibilità del litorale. Sono incluse funzioni di presidio, pulizia dei locali e gestione dei servizi igienici. Il gestore dovrà inoltre offrire attività turistiche e ludico-sportive, anche a pagamento. Particolare attenzione è riservata al turismo accessibile e inclusivo.

La documentazione è pubblicata nell’Albo Pretorio e sul sito istituzionale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 24 marzo 2026.