Chiavari, undici Botteghe Storiche e due Locali di Tradizione nell’albo comunale

Undici Botteghe Storiche e due Locali di Tradizione sono entrati ufficialmente nell’albo comunale di Chiavari. La consegna delle targhe si è svolta questa mattina all’Antica Farmacia dei Frati, alla presenza del sindaco Federico Messuti e dell’assessore alla Promozione della Città Gianluca Ratto, che hanno premiato le attività riconosciute per il loro valore storico, culturale e identitario.

Presenti per il ministero della Cultura, la dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria – Archivio di Stato di Genova, Francesca Imperiale e la funzionaria archivista Cristina Dal Molin e i funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, Caterina Olcese, l’architetto Susanna Curioni e Stefano Maltese. Hanno partecipato anche Anna Galleano, responsabile relazioni esterne stampa e turismo della Camera di Commercio di Genova e Sara Piazze per Cna Genova.

La qualifica di Bottega Storica viene attribuita ad attività commerciali o artigianali con almeno cinquant’anni di esercizio e con caratteristiche di rilievo sotto il profilo architettonico, storico e documentale. Il Locale di Tradizione si distingue invece per il forte radicamento nella storia locale e per la continuità dell’attività nel tempo. Un patrimonio diffuso che racconta la storia economica e sociale della città e che l’Amministrazione ha deciso di valorizzare attraverso uno specifico albo dedicato.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso avviato con il Protocollo d’Intesa per la conservazione e la valorizzazione delle botteghe storiche e dei locali di tradizione, sottoscritto dal Comune di Chiavari insieme al segretariato regionale del ministero della Cultura per la Liguria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Liguria, alla Camera di Commercio di Genova e alle principali associazioni di categoria.

L’ammissione all’albo è stata proposta dal tavolo tecnico e deliberata dalla Commissione per la valutazione delle istanze nella seduta del 22 luglio scorso.

Ingressi nell’elenco delle Botteghe Storiche e dei Locali di Tradizione

Gioielleria Rocca (via Martiri della Liberazione 2), Calzoleria Cardinali (via Martiri della Liberazione 15), Antica Osteria Luchin (via Bighetti 51), Drogheria Ameri (piazza Roma 27), Polleria Solari (via Trieste 58A-60), Alimentari La Cittadella (Via Doria 14), AMR Torre – ex Pellicceria Milano (via Martiri della Liberazione 155), Farmacia Solari (via Martiri della Liberazione 174/176), Morando Abbigliamento (via Martiri della Liberazione 152), Boutique Kirù – ex Profumeria Sanguineti (via Martiri della Liberazione), Gran Caffè Defilla (corso Garibaldi 2-4).

Mentre i Locali di Tradizione sono il Panificio Pasticceria Barbieri (Piazza Cavour 10) e il Ferramenta Piombo (Via Entella 181).