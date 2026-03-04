Borsa, l’Europa torna in terreno positivo. Ancora in aumento petrolio e gas

La Borsa di Milano apre poco mossa con il primo indice Ftse Mib che cede lo 0,05% a 44.446 punti. Dopo i primi scambi oscilla sopra e sotto la parità appesantita dalle banche. Sul listino principale di Piazza Affari in forte calo Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena (secondo indiscrezioni di stampa l’a.d. Luigi Lovaglio non sarebbe stato inserito nella short list per il rinnovo del cda): entrambe cedono -4,59%. In ribasso anche Telecom Italia (-1,43%) e Nexi (-1,12%). Corre ancora Leonardo (+2,93%). In rialzo anche Lottomatica dopo i conti (+2,93%), Stellantis (+1,84%) ed Enel (+1,51%).

Le Borse europee tornano in terreno positivo, dopo due giorni in rosso e in controtendenza rispetto ai listini asiatici. Sui mercati resta alta l’attenzione sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Avvio in rialzo per Francoforte (+0,47%) e Parigi (+0,23%). Poco mossa Londra (+0,08%).

Borse asiatiche chiudono la seduta in profondo rosso con il crescere dei timori per gli effetti della guerra in Medio Oriente. Per il terzo giorno consecutivo gli indici azionari hanno subito forti cali. Tracollo di Seul (-12%) mentre la Borsa di Tokyo cede il 3,6%.

Prezzo del petrolio ancora in rialzo questa mattina: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 76,20 dollari al barile in aumento del 2,13%. Il Brent con consegna a maggio è scambiato a 83,42 dollari al barile in crescita del 2,48%.

Sale anche il prezzo del gas con l’escalation del conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni questa mattina registrano un aumento del 7,5% a 58,39 euro al megawattora.

Sui mercati delle materie prime prezzo dell’oro in risalita: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 5.165,4800 dollari l’oncia (+1,51%). L’oro con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 5.163,50 dollari (+0,78%).

Sui mercati valutari euro poco mosso questa mattina: la moneta unica europea è scambiata a 1,1611 dollari (-0,02%) e a 182,7900 yen (-0,20%).

Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato apre la seduta a 74 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,50% dal 3,45 della vigilia.