Blue Ports, quattro delegazioni straniere in visita al Dltm

Saranno impegnati nei lavori per fare il punto su quanto realizzato fino ad oggi e per programmare le attività future

Sono in arrivo da Spagna, Grecia e Georgia i partner del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, che trascorreranno due giorni – il 5 e 6 marzo – alla Spezia in occasione del terzo project meeting del progetto europeo Blue Ports.

Si tratta di Fundaciòn Valenciaport, Heraklion Port Authority, TÜV Nord Hellas – coordinatore – e Maritime Transport Agency of Georgia, che insieme al distretto saranno impegnati nei lavori per fare il punto su quanto realizzato fino ad oggi e per programmare le attività future.

Oltre all’impegnativo programma di lavoro, il Dltm coglie l’occasione per far conoscere agli ospiti stranieri le più importanti realtà locali legate alle attività portuali, quali l’Adsp del Mar Ligure Orientale, Lsc, Tarros e il Museo Navale.

Il progetto europeo Blue Ports entra ora nel vivo: sono, infatti, aperti fino al 9 marzo i bandi per i corsi online gratuiti riservati al personale impiegatizio e operativo dei porti, grazie a cui i partecipanti riqualificheranno il proprio profilo professionale, otterranno una certificazione comunitaria e lavoreranno per il raggiungimento degli obiettivi climatici 2030 dell’Ue.

«Siamo molto felici di poter ospitare i partner di progetto nella nostra sede – sottolinea il presidente del Dltm Lorenzo Forcieri – : questo terzo meeting di progetto costituisce un nuovo passo nella direzione della transizione verde dei porti. Siamo finalmente nella fase dell’erogazione dei percorsi formativi che costituiscono un’occasione concreta di fare un salto di qualità sia per i lavoratori che per gli scali guardando alla salvaguardia ambientale, che oggi non può essere un optional, ma rappresenta piuttosto un obiettivo fra i più importanti. Diamo, quindi, il nostro benvenuto a tutti loro».

Maggiori notizie sul progetto sono contenute nel sito www.blue-ports.eu/it.