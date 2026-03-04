Blastness, da Intesa Sanpaolo 3 mln per ricerca e sviluppo e crescita internazionale

Intesa Sanpaolo sostiene la crescita e lo sviluppo sostenibile e digitale di Blastness, gruppo con sedi operative alla Spezia, dove è stata fondata nel 2004, a Roma e a Milano, che si occupa della fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere, attraverso un finanziamento di 3 milioni di euro.Costituita per supportare le strutture ricettive nello sviluppo del canale di vendita ufficiale e da oltre 15 anni consecutivi primo provider di sistemi di distribuzione per hotel 5 stelle in Italia, Blastness è riconosciuta a livello internazionale per aiutare i clienti nel trarre il massimo beneficio dai canali digitali, ottimizzare le prenotazioni dirette e massimizzare i ricavi.

La piattaforma Blastness, con oltre 2 miliardi di euro di prenotazioni transate annualmente, ha registrato una crescita significativa dei volumi di prenotazioni on-line con un incremento di oltre il 210% negli ultimi sette anni.

A confermare il valore dell’offerta tecnologica e consulenziale di Blastness, i riconoscimenti ottenuti come la recente aggiudicazione degli “HotelTechAwards 2026” che l’hanno premiata come migliore sistema di gestione delle prenotazioni alberghiere al mondo.

L’operazione di finanziamento, perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, supporta gli investimenti del Gruppo Blastness in Ricerca & Sviluppo nel campo delle applicazioni dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di prenotazione e vendita per il settore alberghiero. La Banca, inoltre, supporterà Blastness nelle operazioni di crescita per acquisizioni e nell’internazionalizzazione, attraverso il credito, la consulenza e la presenza della banca in circa 40 Paesi nel mondo.

Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, si rafforza l’impegno di Blastness nel percorso di crescita sostenibile: il Gruppo guidato da Carlo Messina ha messo a disposizione di Blastness una specifica soluzione denominata S-Loan, che prevede una riduzione del tasso al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance su prodotti, processi e servizi.

Nell’ottica di generare impatti positivi ESG, Blastness conferma inoltre la sua attenzione verso il benessere dei propri collaboratori avvalendosi delle diverse soluzioni welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo: per fornire un concreto sostegno in ambito sanitario ai circa 250 dipendenti del Gruppo, Blastness ha sottoscritto due polizze sanitarie collettive di Intesa Sanpaolo Protezione a tutela della salute e supporto del personale in caso di malattia grave o infortunio, oltre a mettere a disposizione di tutti i dipendenti del Gruppo la piattaforma Welfare Hub attraverso la quale eroga quota parte degli incentivi annuali.

Dichiara Andrea Delfini, ceo di Blastness:

« La partnership con Intesa Sanpaolo non rappresentasolo un supporto alla nostra crescita, è un riconoscimento concreto della visione con cui Blastness sta guidando l’innovazione tecnologica nel settore dell’ospitalità. Questa collaborazione contribuisce al nostro piano di sviluppo, che prevede investimenti significativi nell’evoluzione delle piattaforme tecnologiche con l’obiettivo di posizionarci come partner strategico nell’offerta di soluzioni sempre più complete, evolute e ad alto valore aggiunto. In una fase di forte crescita, in cui stiamo consolidando il ruolo di Blastness sui mercati internazionali, il finanziamento orientato al raggiungimento di obiettivi ESG risulta particolarmente strategico in ottica di sostenibilità e innovazione responsabile per il miglioramento del benessere delle nostre persone».

«Blastness – puntualizza Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – è un’azienda del territorio orientata alla continua ricerca di soluzioni innovative nel settore alberghiero, con una grande attenzione al capitale umano, che dimostra di saper crescere e competere sia in Italia sia all’estero. Il nostro obiettivo è affiancarla nella crescita con soluzioni di welfare e strumenti finanziari dedicati alla transizione sostenibile e digitale, mettendo a disposizione attività di finanza straordinaria a supporto di operazioni di M&A, nuovi assetti di governance e rafforzamento patrimoniale. Accanto alla leva finanziaria, è centrale il nostro impegno nel favorire l’accesso a competenze e advisory, in quanto la vera sfida strategica è aiutare le imprese a trasformare gli investimenti in maggiore produttività, innovazione e competitività duratura, in uno scenario nuovo e su mercati sempre più evoluti”.