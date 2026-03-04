Autostrade, Confartigianato: “Caos barriera Ventimiglia e ristori a imprese per i cantieri”

Confartigianato Trasporti Imperia insieme a Confartigianato Taxi torna a far sentire la propria voce evidenziando due situazioni critiche che stanno mettendo in seria difficoltà il comparto dell’autotrasporto in provincia di Imperia: le gravi disfunzioni operative della barriera autostradale di Ventimiglia e il persistente mancato pagamento dei ristori alle imprese penalizzate dai cantieri autostradali.

Negli ultimi mesi si sono intensificate le code chilometriche sia in ingresso che in uscita dal territorio nazionale presso la barriera autostradale di Ventimiglia, gestita dalla società Concessioni del Tirreno. Il problema principale risiede nell’asimmetria tecnologica tra Italia e Francia: mentre oltre il confine il sistema permette pagamenti in contanti e con modalità miste, sul versante italiano le piste automatizzate bloccano sistematicamente il flusso in caso di mancato possesso di Telepass da parte dell’utenza straniera.

Il frequente inceppamento delle barriere automatiche obbliga gli utenti a lunghe attese per ricevere assistenza remota, paralizzando i mezzi pesanti in coda e compromettendo i tempi di consegna, con ricadute economiche e ambientali insostenibili. Per risolvere immediatamente la situazione, Confartigianato propone il ripristino temporaneo di un casello presidiato da un operatore fisico in loco, onde consentire interventi immediati e evitare i tempi morti delle chiamate interfoniche.

Parallelamente, Confartigianato Trasporti Imperia ha rilanciato per l’ennesima volta la richiesta di pagamento dei ristori spettanti agli autotrasportatori per i disagi causati dai cantieri sulla rete autostradale. “Nonostante gli impegni assunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla società Nuove Autostrade del Tirreno, numerose imprese attendono ancora le compensazioni economiche previste. La situazione è aggravata dalla chiusura del Colle di Nava e dalla limitata disponibilità del Tunnel del Tenda, che riducono drasticamente le alternative viarie e incrementano tempi di percorrenza e costi operativi”.

“Particolarmente grave – scrive Confartigianato Trasporti Imperia – risulta l’esclusione delle imprese che operano prevalentemente sulla tratta A10 Savona-Ventimiglia (Concessioni del Tirreno) dal sistema dei ristori, che finora ha coperto principalmente le tratte gestite da Autostrade per l’Italia. Si tratta di una disparità di trattamento inaccettabile che compromette la competitività delle aziende artigiane imperiesi”.

Il presidente di Confartigianato Trasporti Imperia, Antonio Marzo, insieme al presidente di Confartigianato Taxi Imperia, Claudio Delle Monache, hanno quindi inviato due distinte segnalazioni a Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, chiedendo: