Sciopero generale lunedì 9 marzo in quasi tutti i settori pubblici e privati

Sciopero generale lunedì 9 marzo su mobilitazione dei Cobas. Saranno coinvolti quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi per servizi essenziali di diversi comparti. Lo sciopero durerà l’intera giornata del 9.

La Cgil ha indetto lo sciopero per scuola e istruzione.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, Usi e Usb hanno dichiarato che il comparto trasporti non rientra nell’iniziativa di sciopero. L’astensione dal lavoro indetta dai Cobas impatterà invece anche sui trasporti. Saranno garantiti i servizi minimi nel rispetto delle normative vigenti e delle fasce di tutela previste.