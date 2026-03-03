Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la Circolare che definisce criteri, modalità e procedure per la valutazione delle proposte relative agli eventi e alle iniziative della Giornata nazionale del Made in Italy 2026.

L’iniziativa, istituita dall’articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, è finalizzata a valorizzare la creatività, l’eccellenza e la qualità delle produzioni italiane, sensibilizzandomade l’opinione pubblica sul ruolo economico, culturale e sociale del Made in Italy e promuovendo la diffusione delle competenze, in particolare tra le giovani generazioni.

La Giornata si celebra ogni anno il 15 aprile e prevede un calendario ufficiale di eventi organizzati su tutto il territorio nazionale e, attraverso la rete istituzionale, anche all’estero.

Chi può presentare una proposta

Possono candidare iniziative:

imprese

associazioni, fondazioni, cooperative e consorzi

enti fieristici

istituzioni scolastiche e università

enti locali, Regioni e altre Pubbliche Amministrazioni

Gli eventi dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 20 marzo 2026 e il 10 maggio 2026.

Scadenza per l’invio delle candidature

Il termine inizialmente fissato al 30 gennaio è stato prorogato. Le candidature saranno accettate fino a quando il form resterà disponibile sulla piattaforma ministeriale. Non è quindi indicata una nuova data precisa: la possibilità di presentare proposte rimane aperta fino alla chiusura del form online.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Cosa devono fare le imprese che intendono candidarsi

Questi i passaggi che le imprese interessate devono seguire per presentare la propria proposta:

1. Progettare un’iniziativa coerente con le finalità della Giornata

L’evento deve: valorizzare il Made in Italy sotto il profilo produttivo, culturale o tecnologico; promuovere qualità, creatività e innovazione; favorire il coinvolgimento del pubblico, con particolare attenzione ai giovani.

Possono rientrare, ad esempio: open day aziendali, visite agli stabilimenti, workshop, convegni o seminari, iniziative formative, presentazioni di prodotti o processi innovativi, eventi dedicati all’artigianato, al design, all’industria o alle filiere strategiche.

2. Verificare la conformità ai criteri della Circolare

Le proposte devono rispettare i criteri indicati dal Ministero in termini di: coerenza tematica, qualità dell’iniziativa, capacità di promozione del Made in Italy, chiarezza organizzativa.

3. Compilare il form online

La candidatura va presentata esclusivamente tramite il form digitale sul sito ministeriale, fornendo: dati del soggetto proponente, descrizione dettagliata dell’evento, obiettivi e destinatari, calendario e modalità di svolgimento.

4. Attendere la valutazione

Le proposte saranno esaminate secondo le modalità indicate nella Circolare. Gli eventi approvati potranno essere inseriti nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026.

Un’opportunità di visibilità e posizionamento

L’inserimento nel calendario ufficiale rappresenta per le imprese un’opportunità di: rafforzare la propria reputazione, valorizzare competenze e processi produttivi, promuovere il brand in un contesto istituzionale, entrare in una rete nazionale di iniziative coordinate.

La Giornata non è soltanto un momento celebrativo, ma uno strumento di promozione strategica del sistema produttivo italiano, capace di mettere in connessione imprese, istituzioni, scuole e pubblico.

Le aziende interessate sono quindi invitate a verificare la disponibilità del form ministeriale e a presentare la propria candidatura finché la piattaforma resterà attiva.

Tutte le informazioni si possono reperire sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.