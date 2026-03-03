Chiavari, iniziati i lavori di riqualificazione di corso Buenos Aires

È partito dall’incrocio con via Argiroffo il cantiere per la riqualificazione di corso Buenos Aires, uno degli assi viari più frequentati di Chiavari. L’intervento, che prevede un quadro economico complessivo di 230 mila euro, punta a migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali ed il rifacimento del manto stradale lungo tutto il viale.

Il progetto è suddiviso in due lotti: uno all’altezza di via Argiroffo, da cui sono iniziati i lavori, e uno all’incrocio con piazza Torriglia.

Gli interventi prevedono l’ampliamento dei marciapiedi con la realizzazione di isole salvagente, nuove pavimentazioni in continuità con quelle esistenti e bordature in pietra arenaria. Saranno spostati quattro pali della pubblica illuminazione, con la sostituzione complessiva di otto corpi illuminanti, e adeguati pozzetti e caditoie e nuovi attraversamenti. Verranno, inoltre, inseriti percorsi tattili e installate ringhiere metalliche per impedire attraversamenti in punti non sicuri.

In corrispondenza delle strisce pedonali sarà realizzato un asfalto stampato di colore rosso, così da aumentare la visibilità e indurre i veicoli a rallentare. All’incrocio con piazza Torriglia è prevista anche la sostituzione dei platani esistenti con esemplari di Gingko Biloba e la realizzazione di aiuole di maggiori dimensioni, a raso con la pavimentazione, per valorizzare l’accesso al viale.

«Con questo intervento – dichiara il sindaco, Federico Messuti – mettiamo al centro la sicurezza dei pedoni e la qualità dello spazio pubblico. Corso Buenos Aires è un’arteria strategica e molto frequentata, investiamo nella sicurezza con l’obiettivo di rendere più sicuri e visibili gli attraversamenti, sistemare l’asfalto e riqualificare anche il verde per migliorare concretamente la vivibilità del quartiere e della città».