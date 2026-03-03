Dal 17 al 22 aprile a Genova torna il Circular City Forum

Città circolari, blue economy, gestione degli spazi urbani e delle risorse idriche; responsabilità sociale di impresa, innovazione, cibo, fashion sostenibile, riuso e riciclo: di tutto questo, e non solo, si parlerà a Genova dal 17 al 22 aprile prossimi nella seconda edizione del Circular Value Forum ribattezzato, a partire da quest’anno, Circular City Forum.

Durante il Forum verrà presentata la Rete di Città Circolari: uno spazio stabile di confronto, collaborazione e coprogettazione tra amministrazioni che intendono rafforzare il proprio contributo alla trasformazione circolare dei sistemi urbani, attraverso strumenti condivisi, coordinamento istituzionale e iniziative comuni. Un network promosso dal Comune di Genova nell’ambito di C-City – Genova Città di Circolare, progetto di sostenibilità ricompreso nell’Action Plan Genova 2050 e nella Strategia Lighthouse – Genova Città Faro, indicato dall’Urbact Monitoring Committee tra le best practices a livello europeo in materia di economia circolare.

«Il Comune di Genova candida la città a diventare un vero e proprio laboratorio nazionale permanente di economia circolare, non limitandosi a promuovere buone pratiche ma strutturando un modello urbano replicabile, fondato sull’integrazione tra innovazione industriale, tutela ambientale e coesione sociale – spiega Silvia Pericu, assessora comunale ad ambiente, economia circolare e sostenibilità –. Il Circular City Forum rappresenta un passaggio strategico di questo percorso perché mette in relazione istituzioni, imprese, ricerca e comunità educanti per trasformare la sostenibilità da obiettivo programmatico a infrastruttura concreta dello sviluppo. Vogliamo dimostrare che la transizione ecologica, se guidata da visione pubblica e responsabilità condivisa, può generare competitività, qualità della vita e nuove filiere economiche radicate nel territorio».

Rinnovato non solo nel nome, ma anche nel format, il Circular City Forum cresce dalle due giornate dello scorso anno alle sei che caratterizzeranno questa seconda edizione, proponendo molteplici occasioni esperienziali e di networking accanto alla parte congressuale ospitata a Palazzo Tursi e presso il Blue District.

Il programma, i cui dettagli saranno svelati prossimamente, tra le varie iniziative prevede infatti due food contest con il coinvolgimento delle scuole alberghiere e di cuochi professionisti, una sfilata eco-fashion in una location d’eccezione, un’expo di prodotti artigianali a filiera corta, azioni di valorizzazione delle eccellenze locali e un contest per le start-up.

Il Circular City Forum è promosso dalla Direzione di area attrattività, competitività e transizione ecologica del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City, in collaborazione con la Camera di Commercio e il supporto organizzativo di Clickutility Team. L’evento segue le linee guida operative e i requisiti di sostenibilità del Comune di Genova per gli eventi outdoor e indoor. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.circularcityforum.it.