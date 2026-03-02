Palazzi dei Rolli e Strade Nuove vincono il premio Gist Acta “miglior sito Unesco”

I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove hanno vinto il titolo di “miglior sito Unesco” nell’ambito del premio Gist Acta, Archeological & Cultural Tourism Award, istituito dal Gruppo italiano stampa turistica con il patrocinio di Toscana Promozione Turistica per dare il giusto riconoscimento ai musei, siti archeologici, destinazioni e giornalisti che si impegnano nella promozione e divulgazione del turismo culturale ed archeologico. La cerimonia si è svolta ieri a Villa Vittoria, nel Palazzo dei Congressi di Firenze.

Le motivazioni del premio evidenziano il ruolo del riconoscimento Unesco, di cui nel 2026 si celebra il ventennale, come “motore di cambiamento per l’intera città”, contribuendo a “cambiare la percezione di Genova da città di porto a capitale del barocco mondiale”.

La giuria del premio, composta da sette giornalisti esperti del settore, ha riconosciuto “la capacità di Genova di riposizionarsi come capitale culturale internazionale”. Citazioni d’onore per quelle che sono state definite “due scelte lungimiranti”: l’affidamento della narrazione del sito ai divulgatori scientifici che “nobilitano il ruolo della mediazione culturale, rendendo il rigore scientifico accessibile e coinvolgente per ogni pubblico” e “l’invenzione dei Rolli Days”, un format capace di “trasformare la visita in un appuntamento con la storia, che genera un rinnovato desiderio di scoperta”.

A ritirare il premio è stato l’assessore alla Cultura del Comune di Genova. «Questo prestigioso riconoscimento – dichiara l’assessore Giacomo Montanari – arriva nel ventennale dell’inserimento dei Palazzi dei Rolli e di Strade Nuove nel Patrimonio mondiale dell’Umanità: un anniversario che non è solo celebrativo, ma rappresenta la misura concreta di un percorso di crescita. In questi vent’anni il riconoscimento internazionale è diventato un motore di sviluppo per la città: riqualificazione urbana, nuova attrattività, posizionamento culturale e un turismo sempre più consapevole e di qualità. Il premio valorizza una visione chiara: la cultura come leva strategica per lo sviluppo turistico. Una cultura che genera formazione, crea competenze, favorisce l’inserimento lavorativo di giovani professionisti, come i divulgatori scientifici, e costruisce valore duraturo per il territorio, in una direzione ben precisa: quella di un turismo colto e sostenibile, capace di produrre crescita economica e sociale».

«Genova si conferma protagonista assoluta del turismo culturale internazionale – commenta l’assessora al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin, intervenuta dalla Btm, Business Tourism, Management 2026 di Bari, dove si stanno svolgendo i lavori delle tre giornate di fiera tra speech, panel, incontri B2B, B2C, formazione, convegni e, ovviamente, le attività legate all’expo –. Ricevere il premio Gist Acta significa che la nostra strategia di promozione sta dando i frutti sperati: un turismo di qualità, consapevole e rispettoso, capace di destagionalizzare l’offerta. I Rolli sono il cuore pulsante di una città che sa accogliere a 360 gradi, unendo il fascino dei suoi siti Unesco a una proposta moderna, dinamica e sostenibile. Questo premio è un volano per continuare a raccontare Genova come una destinazione imperdibile, dove la storia millenaria dialoga costantemente con l’innovazione turistica».

Il premio Acta è stato attribuito in occasione di TourismA, borsa del turismo culturale e archeologico ed è stato consegnato da Sabrina Talarico presidente Gist e Clara Svanera, ideatrice e presidente del premio Acta, alla presenza del presidente della Regione Toscana, dell’assessore regionale al Turismo, dell’assessora regionale al Turismo culturale della Regione Toscana e di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.