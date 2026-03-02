La guerra in Medio Oriente manda in rosso le Borse europee

La guerra in Medio Oriente ha trascinato in rosso le Borse europee fatto schizzare in alto le quotazioni di gas, petrolio e dollaro. Al timore di una crisi energetica con il blocco delle catene di approvvigionamento si unisce quello di una ripresa dell’inflazione che impedirebbe nuovi tagli dei tassi da parte di Fed e Bce. L’insieme di questi fattori porta a dubitaredella tenuta dell’economia globale. Milano segna -1,97%, Madrid -2,62%, Londra -1,20%, Parigi -2,17%, Francoforte -2,56%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 64 punti (variazione+1,44%, rendimento Btp 10 anni +3,36%, rendimento Bund 10 anni +2,71%).

Piazza Affari

A Milano crollo di Stellantis (-7,2%) eforte ribasso di Cucinelli (-4,57%) , Unipol (-4,25%), Bper Banca )-4,12%). Giornata favorevole al comparto oli, con Eni +3,63%, e a quello della difesa (Leonardo +2,50%).

Valute

Il dollaro si rafforza a 1,1682 per un euro (da 1,1820 venerdì in chiusura) e 157,58 yen (da 156,00). Il rapporto tra la divisa europea e yen si attesta a 184,07 (da 184,40).Sale anche l’oro, bene rifugio, con il contratto spot in progresso dello 0,5% a 5.306 dollari l’oncia.

Energia

Il future di aprile del Wti balza del 5,7% a 70,9 dollari al barile, mentre il contatto per maggio del Brent sale del 7,3% a 77,8 dollari. Il prezzo del gas ad Amsterdam vola a +40% e chiude a 44,5 euro al Mwh.