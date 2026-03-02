Clinicalfarma supera i 36 milioni di euro di fatturato nel 2025, +15% rispetto al 2024

Clinicalfarma, azienda italiana con sede a Genova che produce e commercializza prodotti per la cura del corpo e il benessere della persona, chiude l’anno con un fatturato consolidato di oltre 36 milioni di euro con le controllate Clinicalfarma Iberia e Clinicalfarma France Sasu, registrando una crescita del +15% rispetto al 2024. Inoltre, Lovrén, brand di punta dell’azienda, è ad oggi presente in oltre 18 mila punti vendita tra Italia ed estero.

Anche il team di Clinicalfarma si amplia: l’azienda nel 2025 ha assunto 12 nuove figure, contando ora oltre 70 risorse nell’organico, con un piano di crescita per il 2026 che prevede ulteriori inserimenti strategici per supportare l’importante crescita prevista. Tra le nuove nomine più importanti del 2025, vi è quella di Riccardo Guarnieri, nuovo cfo del gruppo, oltre che ceo della controllata francese Clinicalfarma France Sasu e ceo presso la controllata spagnola Clinicalfarma Iberia.

Lovrén arriva nelle piazze (e nelle tv): le attività di marketing per il 2026

Il brand di beauty made in Italy del gruppo Clinicalfarma sarà protagonista del tour esclusivo “Lovrén In The City”: a bordo di un originale Airstream americano, il team Lovrén raggiungerà le principali città di Francia, Spagna e Italia per far vivere a chi lo desidera un’esperienza all’insegna della bellezza e della cura della propria persona. L’Airstream brandizzato Lovrén viaggerà per 10 mesi e stazionerà durante i weekend in 25 diverse piazze cittadine, con l’obiettivo di diventare un punto di raccordo tra brand, clienti affezionati e beauty esploratori a caccia di novità. Inoltre, il brand approderà su tutte le televisioni degli italiani, con il suo primo spot TV, visibile già nei prossimi mesi.

Le fiere di settore del 2026 e l’espansione all’estero

Durante questo anno, Clinicalfarma si concentrerà sia sul consolidamento dei mercati già presidiati, sia in Italia che all’estero, sia sullo sviluppo di relazioni con nuovi Paesi: tra questi, l’imminente avvio di un nuovo canale di distribuzione in Cile, che si aggiunge alle già numerose distribuzioni estere.

Il 2026 sarà inoltre un anno ricco di opportunità per l’azienda genovese, che presenzierà a numerose fiere di settore in Italia e all’estero, tra cui Infarma, la fiera spagnola del settore farmaceutico dal 24 al 26 marzo a Madrid, e Cosmofarma Exhibition, evento leader nell’ambito dell’health care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, dall’8 al 10 maggio a Bologna. L’azienda sarà inoltre presente, per la prima volta, a PharmagoraPlus, la principale fiera francese dedicata al settore farmaceutico, che si terrà il 14 e 15 marzo al Paris Expo Porte de Versailles.