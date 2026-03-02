Cia Savona: riconfermati il presidente Gagliolo e il direttore Nario

Riconferme per i vertici provinciali di Cia-Agricoltori Italiani dopo la IX Assemblea elettiva che si è svolto all’Auditorium San Carlo di Albenga. Sandro Gagliolo è stato confermato presidente provinciale, così come Gianluigi Nario nel ruolo di direttore di Cia Savona.

Il giovane olivicoltore Nicola Piccardo è stato eletto vicepresidente. Inoltre, nell’ambito del rinnovo delle cariche associative, Giulia Dell’Erba è stata indicata come presidente provinciale di Agia, il gruppo dei Giovani Agricoltori.

Numerosi gli interventi nel corso dell’appuntamento della Confederazione che si è svolto all’Auditorium San Carlo di Albenga, tra cui quello del presidente regionale Stefano Roggerone.

“Ringrazio il presidente Sandro Gagliolo, il vice presidente Nicola Piccardo e il comitato Esecutivo di Cia Savona per la fiducia accordata, che riflette il lavoro svolto e il contributo dato al rafforzamento dell’organizzazione, al miglioramento dei servizi e al consolidamento del suo ruolo di riferimento per gli associati e il territorio” ha sottolineato il direttore di Cia Savona Nario.

“L’obiettivo è proseguire un percorso di crescita e innovazione, rafforzando la capacità di risposta alle esigenze del settore, consolidando i risultati raggiunti e affrontando al meglio le sfide future che attendono la comunità agricola e le sue filiere produttive” conclude.