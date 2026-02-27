Metaphora Lab selezionata nel programma di accelerazione di Nvidia

Metaphora Lab srl, startup innovativa del presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio La Spezia Filippo Lubrano e attiva nella realtà complementare (realtà virtuale, aumentata, mista e intelligenza artificiale al servizio delle persone), è stata selezionata per Inception, il programma globale che supporta le startup con risorse tecniche, opportunità di networking e iniziative di go-to-market. L’acceleratore è parte di Nvidia, l’azienda statunitense che disegna i chip più avanzati del mondo e che ha recentemente raggiunto i 5 mila miliardi di dollari di valutazione nella borsa americana, rendendola non solo l’azienda più grande al mondo, ma quella col valore più alto mai raggiunto nella storia dell’economia.

«Essere selezionati in Nvidia Inception è un passaggio importante per la crescita di Metaphora Lab: entriamo nel miglior ecosistema al mondo, con incredibili opportunità commerciali a livello globale e di investimento con i grandi player della Silicon Valley – dichiara Filippo Lubrano, ceo di Metaphora Lab e presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio La Spezia. – Con SafetyScapes stiamo costruendo un nuovo standard per la formazione HSE: più immersiva, più concreta, più misurabile».

L’ingresso in Nvidia Inception rappresenta un riconoscimento del percorso di Metaphora Lab nello sviluppo di soluzioni immersive dedicate alla formazione: in particolare SafetyScapes, la suite di esperienze VR progettate per rendere più efficace, coinvolgente e memorabile la formazione obbligatoria HSE (salute e sicurezza sul lavoro), spesso percepita come un adempimento. L’obiettivo dell’imprenditore spezzino Filippo Lubrano è contribuire ad azzerare gli infortuni sul lavoro attraverso un training che aumenta l’attenzione, la retention e la preparazione pratica delle persone.

Il programma Inception permette alle aziende selezionate di fruire di corsi di formazione alla massima avanguardia mondiale, un percorso di mentoring dedicato, oltre a benefit tecnici (utilizzo di GPU e altri strumenti di aziende dell’ecosistema Nvidia) e di marketing.