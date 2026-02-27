Lavoro stagionale: accordo tra Confcommercio Genova e sindacati nel terziario

Confcommercio Genova, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria hanno siglato un nuovo accordo territoriale in materia di stagionalità. L’intesa, che dà applicazione all’art. 75 del Ccnl terziario, regola l’assunzione di lavoratori stagionali nelle località a vocazione turistica del Comune e della provincia di Genova, permettendo alle imprese associate di stipulare contratti a termine senza l’obbligo di indicare specifiche causali, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

L’accordo rappresenta un traguardo cruciale per il settore, frutto anche quest’anno di un costruttivo dialogo sindacale: in questo senso Confcommercio Genova esprime grande apprezzamento per le relazioni sindacali con Fisascat e Uiltucs, evidenziando come la sinergia tra le parti sia essenziale per valorizzare le imprese e, allo stesso tempo, tutelare i lavoratori, garantendo flessibilità e stabilità durante i picchi di attività turistica.

L’accordo mira a semplificare la gestione del personale, sostenendo le imprese del terziario nel prepararsi al meglio per le stagioni turistiche. Grazie all’accordo le imprese potranno attivare contratti a tempo determinato in due finestre temporali, senza limitazioni, nei seguenti periodi:

dal 30 marzo 2026 al 02 novembre 2026 ;

; dal 25 novembre 2026 fino alla conclusione dei saldi invernali (entro 45 giorni dal primo giorno feriale che precede l’Epifania).

L’accordo avrà validità fino al 31 gennaio 2027.

«Di fatto, l’intesa estende ai lavoratori del commercio benefici e diritti previsti prima solo in altri settori a carattere fortemente stagionale, come il turismo, consentendo al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese genovesi – commenta Oscar Cattaneo, vicepresidente di Confcommercio Genova -. I titolari di negozi al dettaglio potranno rafforzare il proprio organico nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, senza i vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Le imprese associate a Confcommercio – conclude Cattaneo – potranno usufruire di questa importante previsione contrattuale e dare una risposta concreta alla nostra economia legata al turismo stagionale, riassumendo personale già formato e precedentemente impiegato».

Per attivare i contratti, le imprese dovranno riportare nella lettera di assunzione il riferimento all’accordo territoriale e inviare comunicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova, anche tramite email. Il monitoraggio dell’andamento sarà curato dallo stesso Ente.