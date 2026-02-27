Fincantieri e Navantia rafforzano la collaborazione per lo sviluppo del progetto Epc

Il gruppo cantieristico italiano Fincantieri e il costruttore navale spagnolo Navantia hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto European Patrol Corvette (Epc).

La corvetta europea Epc rientra nel quadro Pesco, tra le iniziative di difesa europea più ambiziose, ed è supportato dal Fondo Europeo per la Difesa (European Defence Fund – Edf), attraverso il programma Multi Mission Patrol Corvette (Mmpc). Obiettivo del progetto è concepire e sviluppare una corvetta modulare, multiruolo e interoperabile, guidata da Italia, Spagna, Francia e Grecia, con il coinvolgimento di 46 aziende di 12 Paesi.

Il programma è attualmente nella Call 1, approvata dall’Edf nel bando 2021. Questa fase punta a ottenere un progetto certificato e a realizzare una piattaforma prototipale per ciascuna delle due versioni previste: Full Combat Multipurpose (versione da combattimento) e Long Range Multipurpose (pattugliatrice). Nella Call 2023, l’Edf ha stanziato 154 milioni di euro per la fase successiva dell’Epc (Call 2), dedicata alla progettazione e all’avvio della prototipazione.

Con l’Mou, Fincantieri e Navantia si impegnano a gestire ed eseguire congiuntamente il programma tramite una joint venture che sarà aperta alla partecipazione degli altri partner del progetto. Inoltre, le due società guideranno l’avanzamento del programma collaborando alla progettazione della versione Full Combat Multipurpose dell’Epc e valuteranno congiuntamente opportunità di export verso altri partner europei. La costituzione della joint venture sarà subordinata al perfezionamento della documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive di prassi.

«Questo accordo rappresenta un passo decisivo nel programma Epc, un progetto che incarna lo spirito di cooperazione e di eccellenza tecnologica europee. Unendo le forze con Navantia, non rispondiamo solo alle esigenze delle nostre Marine, ma poniamo le basi per un nuovo standard nella difesa marittima europea. L’Epc è più di una nave: è una piattaforma strategica per interoperabilità, innovazione e sicurezza, capace di rafforzare le capacità operative dell’Europa nel suo complesso. La nostra joint venture testimonia la capacità dell’industria di promuovere progresso e coesione, trasformando la visione in soluzioni concrete per il futuro della difesa europea», ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri.

«L’industria riveste un ruolo fondamentale nella costruzione della difesa europea. Con questa collaborazione, Navantia e Fincantieri danno un impulso significativo alle capacità di difesa del Continente. Lavoreremo insieme per definire una nuova classe di corvette multiruolo, innovative, interoperabili e cyber-sicure, in grado di soddisfare i requisiti non solo della Armada Española e di Marina Militare, ma anche di altre Marine europee», ha commentato Ricardo Domínguez, presidente di Navantia.