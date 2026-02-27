Fincantieri, al Muggiano l’impostazione del primo sottomarino di nuova generazione

Allo stabilimento di Muggiano di Fincantieri, si è svolta la cerimonia di impostazione del primo sottomarino di nuova generazione U212NFS (Near Future Submarine) destinato alla Marina Militare, nell’ambito del programma per la costruzione di quattro sottomarini e lo sviluppo del relativo supporto logistico gestito e affidato a Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, organizzazione internazionale per la gestione di programmi cooperativi per la Difesa). La consegna della prima unità è prevista per il 2029.

La classe di sottomarini U212NFS rappresenta un’evoluzione sostanziale rispetto ai suoi predecessori U212A, grazie a una maggiore maturità progettuale, ad un più ampio contenuto tecnologico nazionale e ad una superiore integrazione dei sistemi di bordo. Le innovazioni sviluppate dall’industria italiana – tra cui la batteria di propulsione agli ioni di litio ed il nuovo sistema di combattimento – garantiranno maggior silenziosità, autonomia, efficienza e resilienza cyber.

“Il programma U212NFS − si legge nella nota aziendale − contribuisce a preservare e valorizzare il know‑how industriale nazionale, consolidando il vantaggio tecnologico di Fincantieri e dell’intera filiera italiana (grazie all’incremento della componentistica sviluppata sul territorio), rafforzandone il ruolo strategico, e in particolare del cantiere del Muggiano, che con oltre un secolo di attività e più di cento sottomarini realizzati rappresenta un punto di riferimento storico per la costruzione della componente subacquea nazionale.