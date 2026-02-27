EdgeLab: intesa per l’espansione commerciale in Polonia

EdgeLab, pmi innovativa, con sede operativa alla Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini (Auv) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza annuncia di aver sottoscritto un accordo strategico con Turrim, società polacca specializzata nella rappresentanza commerciale e nello sviluppo di opportunità di business per tecnologie avanzate destinate a mercati regolamentati, con particolare riferimento ai settori difesa, sicurezza e infrastrutture critiche.

L’intesa si inserisce nell’ambito della strategia di crescita internazionale attraverso partner locali qualificati, volta a rafforzare la presenza commerciale di EdgeLab nei mercati esteri ad alto potenziale.

Nel quadro dell’accordo, Turrim assumerà il ruolo di agente esclusivo per il mercato polacco, con mandato per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo commerciale delle soluzioni EdgeLab nel territorio.

La partnership consentirà alla Società di accedere in modo strutturato e qualificato al mercato polacco, valorizzando le proprie tecnologie nel campo della robotica subacquea, dei sistemi di monitoraggio marino e delle applicazioni dual use nei settori della sicurezza e della difesa.

Federico Pensa, direttore commerciale di EdgeLab, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di internazionalizzazione della Società. La collaborazione con Turrim ci consente di presidiare in modo diretto e qualificato un mercato strategico come quello polacco, rafforzando il nostro sviluppo commerciale internazionale”.