Commissione locale per il Paesaggio a Genova, aperte le candidature

Aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di 5 componenti della commissione locale per il Paesaggio: fino al 13 marzo ci sarà tempo per inviare il proprio curriculum.

«Per la prima volta – dichiara l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola – la selezione per i componenti della commissione locale Paesaggio avverrà attraverso un bando pubblico, nel massimo della trasparenza e dell’apertura alle professionalità interessate. La commissione svolge un ruolo fondamentale nella redazione di pareri tecnici e scientifici sul rilascio di provvedimenti in materia di beni paesaggistici e ambientali».

La commissione dura in carica cinque anni: le sedute della Commissione, in via ordinaria, si terranno con cadenza settimanale e si svolgeranno preferibilmente nella giornata di giovedì, dalle 8.30 fino a conclusione dei lavori. La partecipazione alla commissione per il paesaggio è a titolo gratuito.

La comparazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita commissione utilizzando alcuni criteri tra cui: esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, attività di pianificazione e progettazione paesaggistica per Comuni della Liguria con riguardo sia alle aree costiere sia alle aree interne, la partecipazione attestata a corsi formativi in materia paesaggistica ed esperienze pregresse in commissioni locali del paesaggio.

Nella sezione amministrazione trasparente (Bandi di concorso, selezione incarichi professionali, avvisi di selezione per incarichi professionali) sono disponibili tutte le informazioni per inviare la propria candidatura e nella stessa sezione sarà pubblicata anche la graduatoria finale.