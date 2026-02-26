Racing Force, i marchi Omp e Bell Racing confermati fornitori ufficiali della Fia

Ufficiali, piloti e personale di safety e medical car di tutti i campionati Fia indosseranno il racewear ignifugo Omp e i caschi Bell Racing

Racing Force Group e Fia, Fédération Internationale de l’Automobile, hanno rinnovato la partnership: gli ufficiali Fia, i piloti della safety car e il personale della medical car in tutti i campionati della Federazione continueranno a essere equipaggiati con il racewear ignifugo Omp e i caschi Bell Racing.

Il primo accordo di fornitura tra il marchio Omp e la Fia è stato siglato nel 2012, ponendo le basi per una collaborazione solida e di lunga durata, dedicata a garantire i più elevati livelli di sicurezza in ogni circuito. La collaborazione si è ulteriormente rafforzata con l’ingresso di Bell Racing, che dal 2019 fa parte di Racing Force Group insieme a Omp.

Le tute ignifughe, i guanti, le scarpe e l’underwear Omp omologati Fia sono il risultato di un’intensa attività di ricerca e sviluppo condotta presso la sede del Gruppo a Ronco Scrivia (Genova). I caschi Bell Racing sono progettati e realizzati nello stabilimento all’avanguardia a Sakhir, in Bahrain.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group commenta: “Siamo estremamente orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con la Fia, un’ulteriore conferma del nostro incessante impegno per la sicurezza nel motorsport, che rappresenta la missione fondante del nostro Gruppo e dei nostri marchi storici, Omp e Bell Racing Helmets. Con il 2026 entriamo nella nostra quindicesima stagione come fornitori ufficiali dell’organo di governo dell’automobilismo, guidati dalla stessa passione e dalla costante ricerca dell’eccellenza”.

Nuno Costa, direttore Sicurezza Fia, dichiara: “La sicurezza e il progresso tecnologico sono al centro del lavoro della Fia. Il rinnovo della nostra partnership di lunga data con i marchi di Racing Force Group, Omp e Bell Racing, rappresenta il nostro continuo impegno a garantire la sicurezza degli ufficiali Fia, dei piloti e del personale di safety car e medical car in tutti i campionati Fia”.