Amministrazione condominiale, nasce Estia Liguria: 15 mln di investimento e obiettivo 2mila condomini in gestione al 2030

La nuova realtà dalla collaborazione tra il Gruppo Estia e l'amministratore e vicepresidente regionale Anaci Andrea Tomatis

Estia spa, realtà nazionale attiva nella gestione e consulenza condominiale, annuncia la nascita della partecipata Estia Liguria, società dedicata all’amministrazione condominiale sul territorio regionale.

L’iniziativa unisce la solidità organizzativa e tecnologica di Estia a livello nazionale con l’esperienza professionale e il radicamento territoriale dell’amministratore Andrea Tomatis, professionista con esperienza trentennale nel settore dell’amministrazione condominiale, titolare di due studi di amministrazione condominiale con sedi nelle province di Genova e Savona, nonché vicepresidente regionale Anaci Liguria (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari e Condominiali), consigliere provinciale Anaci Savona e delegato al Congresso nazionale.

Grazie alla partnership tra Estia e Andrea Tomatis, Estia Liguria amministra oggi circa 15 mila unità immobiliari, integrando competenze locali e una solida struttura manageriale consolidata, con l’obiettivo di offrire un modello di gestione degli immobili più chiaro, misurabile e affidabile. Il progetto prevede un investimento complessivo pari ad almeno 15 milioni di euro, destinato all’integrazione delle competenze, al potenziamento della struttura operativa e allo sviluppo tecnologico. L’operatività prende avvio dalle province di Genova e Savona, con un piano di sviluppo progressivo sull’intero territorio ligure. L’obiettivo è arrivare entro il 2030 alla gestione in Liguria di almeno 2 mila condomìni e di circa 70 mila unità immobiliari.

Il capitale sociale di Estia Liguria è detenuto per il 30% dalla famiglia Tomatis e per il 70% da Estia spa. Il consiglio di amministrazione di Estia Liguria è composto da Andrea Tomatis, amministratore delegato e responsabile della gestione operativa e dello sviluppo sul territorio, e da Giuliano Garesio, presidente del Consiglio di amministrazione e ceo di Estia spa.

Il percorso di crescita di Estia Liguria è pensato per rafforzare ulteriormente qualità del servizio, continuità organizzativa, controllo dei processi e disponibilità ordinata della documentazione, anche tramite strumenti digitali e accesso riservato online nel pieno rispetto della normativa privacy.

Andrea Tomatis dichiara: “La partnership con Estia rappresenta un passaggio strategico per la Liguria, che esprime un patrimonio immobiliare condominiale rilevante. Entrare in un sistema strutturato come quello di Estia significa adottare standard elevati di efficienza e trasparenza, con ricadute concrete in termini di qualità del servizio e capacità di investimento sul territorio”.

Giuliano Garesio, ceo di Estia aggiunge: “La Liguria rappresenta per noi un territorio strategico, caratterizzato da una forte identità e da un tessuto condominiale che richiede presenza, competenza e conoscenza diretta delle dinamiche locali. Crediamo profondamente nel valore della prossimità e nella centralità del rapporto umano sul territorio. Allo stesso tempo, la forza di un gruppo nazionale strutturato e l’appartenenza a una più ampia realtà internazionale come il Gruppo Odevo ci consentono di investire con decisione in evoluzione, innovazione e tecnologia. È questa combinazione tra radicamento locale e visione internazionale che ci permette di offrire ai condomìni servizi sempre più efficienti, trasparenti e orientati al beneficio concreto delle comunità”.

Estia spa gestisce attualmente in Italia circa 2 mila condomìni per oltre 65 mila unità immobiliari e opera attraverso una rete di 150 risorse dedicate, con uffici a Torino, Milano, Roma, Udine, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Padova, oltre a Genova e Albenga. L’azienda offre una gamma completa di servizi personalizzati e tecnologici, tra cui amministrazione e consulenza condominiale, brokeraggio assicurativo, servizi tecnici condominiali e supporto in ambito finanziario per le esigenze dei condomìni. Dopo il recente ingresso di Odevo, gruppo leader nella gestione immobiliare residenziale, il piano di sviluppo di Estia a livello italiano prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza nazionale e accelerare i processi di innovazione.