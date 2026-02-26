Lockton P.L. Ferrari, Diego Borroni nominato client manager Power & Renewable

Lockton P.L. Ferrari ha nominato Diego Borroni client manager Power & Renewables. Alla fine del 2025 Lockton P.L. Ferrari ha lanciato in Italia la nuova divisione Natural Resources, che integra le competenze nelle aree Oil & Gas e Power & Renewables. La divisione è guidata da Sara Colombo, head of Natural Resources. Il team si è ulteriormente consolidato nei mesi successivi con l’ingresso di Francesca Riccadonna, client manager Oil & Gas, e oggi di Diego Borroni.

Il Gruppo Lockton, il più grande broker assicurativo indipendente globale, di cui Lockton P.L. Ferrari fa parte, ha nominato Euan Nicolson senior client adviser per promuovere la partnership con generazione clienti nel settore energetico del Regno Unito e dell’Europa, con particolare attenzione all’Italia. Euan Nicolson sarà responsabile dell’attuazione delle strategie di crescita nel settore energetico e dell’energia elettrica ad alto potenziale lavorando in stretta collaborazione con il team costituito in Italia da Lockton P.L. Ferrari.

«Il settore delle energie rinnovabili – commenta Borroni – è entrato in una fase di crescita strutturale, guidata da investimenti, innovazione e nuove esigenze di sicurezza energetica. In Italia, nel 2025 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 7.191 MW, con un contributo prevalente del fotovoltaico (6.437 MW) e dell’eolico (608 MW) secondo i dati Terna. Nei prossimi anni la crescita sarà sempre più legata alla pipeline e alla capacità di rendere i progetti bancabili: l’accesso a capitale e project finance richiede strutture di rischio robuste, chiarezza contrattuale e coperture coerenti con l’evoluzione tecnica e commerciale degli asset. In Italia, gli obiettivi al 2030 implicano un’accelerazione continua lungo il periodo 2026–2029, ad esempio sul lato elettrico con una traiettoria che vede il solare salire verso 67,2 TWh e l’eolico verso 43,4 TWh di produzione annua entro il 2030 (PNIEC 2024). In Europa, la direzione è altrettanto netta: nel 2025 eolico e solare hanno superato per la prima volta i fossili nella generazione elettrica Ue, mentre WindEurope stima 187 GW di nuove installazioni eoliche in Europa nel periodo 2025–2030. Nel Regno Unito il segnale sulla pipeline è forte: l’ultima asta CfD ha assegnato 8,4 GW di nuovo offshore wind. In questo contesto, la complessità non è più solo “costruire capacità”, ma governare rischi sempre più tecnici e interconnessi: progetti ibridi, requisiti di rete e implementazione di strategie legate ai contratti di vendita energia, tra CfD e corporate PPA con profili di volume/prezzo più articolati».

Filippo Fabbri, a.d. di Lockton P.L. Ferrari, puntualizza: «La nostra sfida è affiancare le imprese che vogliono fare la differenza in questi ambiti, dotandosi di servizi di gestione dei rischi all’altezza degli obiettivi industriali e finanziari che il mercato richiede».

Fabbri, broker attivo da oltre 60 anni nel settore assicurativo, è impegnato nella crescita orizzontale del suo business che, ad aprile 2025, ha visto crescere sia i ricavi lordi (+14%) che il numero clienti (+10%), in linea con l’andamento del Gruppo Lockton, tra i primi 10 broker a livello mondiale (+13% del fatturato, superiore a 4 miliardi di dollari, con oltre 65.000 clienti).

Lockton P.L. Ferrari è una società del Gruppo Lockton, attiva nel settore assicurativo marittimo, specializzata nella gestione di polizze P&I (Protection and Indemnity), Global Solutions, Surety, Natural Resources (Oil & Gas, Power & Renewables), Construction & Real Estate. Fondata nel 1959, l’azienda ha sede principale a Genova e opera a livello internazionale con uffici in diverse località, tra cui Milano, Ferrara, Napoli, Monaco, Atene, Londra e Amburgo. Nel 2016 è entrata a far parte del Gruppo Lockton, il più grande broker assicurativo indipendente al mondo, ampliando ulteriormente la sua capacità di operare a livello globale.