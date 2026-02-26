Lavagna, domenica 1 marzo torna la Fiera dell’agricoltura

Domenica 1 marzo, dalle 8 alle 19, torna a Lavagna la Fiera dell’agricoltura. La manifestazione, organizzata da Comune di Lavagna, Lavagna Turismo e Anva Confesercenti, si svolgerà per la prima volta in piazza Taviani, nelle limitrofe piazze Pertini e La Scafa e nell’ultimo tratto di corso Genova.

«La nuova sistemazione garantisce i parametri di sicurezza essenziali per un evento di grande richiamo come questo – commenta Daniele Mignacca, presidente provinciale di Anva -. La Fiera dell’agricoltura è forte di una lunga tradizione e oggi assolve un compito ancora più importante, perché valorizza quel lavoro dei campi sempre meno praticato dai giovani. Parallelamente, però, cresce la richiesta di prodotti a chilometro zero e di qualità, che domenica saranno presenti in abbondanza: dal miele ai formaggi, dai vini ai salumi e agli ortaggi. Il piatto forte resta comunque il panino con porchetta che, in queste manifestazioni, la fa sempre da padrone».

I banchi saranno 128, dei quali oltre un terzo sarà dedicato ai generi agricoli, oltre ad una postazione riservata ai prodotti ecosolidali e, ancora, merci per la casa e la persona. Allestiti anche due posteggi per i disabili.