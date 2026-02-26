Incidente scuola Pietra Ligure, Anief: “Vicinanza alla famiglia ma basta colpevolizzare il personale”

“Anief Liguria esprime profonda vicinanza al bambino coinvolto nel grave incidente avvenuto presso la scuola primaria di Pietra Ligure, alla sua famiglia e a tutta la comunità scolastica duramente colpita da quanto accaduto.

Secondo le ricostruzioni, il piccolo è precipitato da un terrazzino a causa del cedimento di una ringhiera, compiendo un volo di circa quattro metri e riportando un trauma cranico, fortunatamente non in pericolo di vita. Come Anief Liguria riteniamo doveroso evitare ogni forma di colpevolizzazione del personale scolastico, che opera quotidianamente con grande senso di responsabilità. La sicurezza degli edifici scolastici non può essere scaricata su dirigenti, docenti e personale ata: è una responsabilità precisa degli enti proprietari (Comuni e Province)”. Anief, l’Associazione sindacale nazionale insegnanti e formatori, con una nota, riaccende il dibattito sul tema della sicurezza strutturale delle scuole.

“Purtroppo, non si tratta di un caso isolato: la provincia di Savona è già stata colpita da un evento dai risvolti drammatici, legato al cedimento di una finestra all’interno di un edificio scolastico di recente costruzione, ad Alassio. Quella tragedia, come l’incidente di oggi, impongono una riflessione profonda sulle condizioni reali dell’edilizia scolastica e sulla necessità di interventi strutturali tempestivi e costanti – aggiunge Anief -. I dati nazionali confermano la gravità della situazione: secondo il XXV Rapporto “Ecosistema Scuola” di Legambiente, solo il 47% degli edifici scolastici possiede il certificato di agibilità e appena il 45% il collaudo statico. I solai e gli elementi strutturali restano tra le principali criticità. Non è più accettabile che nel 2026 si verifichino incidenti legati a cedimenti strutturali: la scuola deve essere il luogo più sicuro per studenti e lavoratori. Invitiamo il personale scolastico a segnalare sempre eventuali criticità alle figure preposte: solo attraverso una collaborazione attiva e costante è possibile prevenire situazioni di rischio”.