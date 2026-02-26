Circle partner del progetto europeo BoostEdic M&L per la mobilità e logistica digitale e interconnessa

Circle Group annuncia il lancio del progetto BoostEdic M&L (European Digital Infrastructure Consortium for Mobility & Logistics Data Support Project), iniziativa strategica volta ad accelerare lo sviluppo del common European mobility data space. Il progetto, finanziato complessivamente con 15 milioni di euro nell’ambito del Digital Europe Programme dell’Unione europea, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo della mobilità e della logistica pienamente interoperabile e basato sui dati.

Il progetto, della durata di 48 mesi, coinvolge organizzazioni europee provenienti da sei Stati membri dell’Ue, tra cui istituti di ricerca, leader industriali e autorità pubbliche. Nei prossimi quattro anni, l’iniziativa fornirà soluzioni concrete per un sistema di trasporto digitale, efficiente e sostenibile.

All’interno di un consorzio composto da 25 organizzazioni di primo piano – tra cui stati membri, autorità pubbliche, organizzazioni di ricerca e tecnologia, associazioni industriali e innovation leader – Circle Group svolge un ruolo strategico nel definire e guidare le attività di comunicazione e disseminazione. Attraverso iniziative mirate di coinvolgimento degli stakeholder, campagne di sensibilizzazione e strumenti di condivisione della conoscenza, Circle amplificherà la visibilità del progetto e ne garantirà l’impatto a livello europeo. L’obiettivo è garantire un’ampia comprensione e adozione dei risultati del progetto, rafforzando la coerenza e l’interoperabilità delle iniziative nazionali e settoriali. Il contributo in favore di Circle per il progetto è pari a 189.000 euro.

Il progetto BoostEdic M&L sostiene lo sviluppo del common European mobility data space anche attraverso il supporto finanziario di terze parti, che consentirà la realizzazione di casi d’uso transfrontalieri basati sulla condivisione dei dati di mobilità e logistica. Tali casi d’uso saranno implementati in diversi Stati membri, promuovendo interoperabilità, riutilizzo dei dati e diffusione delle migliori pratiche.

Il progetto svolge inoltre un ruolo chiave nel supportare la costituzione del futuro European Digital Infrastructure Consortium for Mobility and Logistics Data (Edic M&L). L’iniziativa mira a costruire un quadro europeo di collaborazione sostenibile per i dati di mobilità e logistica, sviluppare un Knowledge Hub per facilitare accesso, condivisione e riutilizzo dei dati, definire una roadmap europea coordinata; individuare e colmare le principali lacune nelle infrastrutture dati esistenti e dimostrare, attraverso casi d’uso concreti, il valore di ecosistemi di dati interoperabili.

Alexio Picco, managing director di Circle Group, ha commentato: «BoostEdic M&L rappresenta un traguardo cruciale verso un ecosistema europeo dei dati sulla mobilità davvero integrato. In qualità di Circle, siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra esperienza nella comunicazione e nel coinvolgimento degli stakeholder europei, per garantire che i risultati del progetto raggiungano tutte le comunità rilevanti; contribuendo a trasformare la visione del common European mobility data space in soluzioni concrete, scalabili e sostenibili».