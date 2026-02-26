Alla biblioteca di Alassio arrivano le serate dei giochi da tavolo

La Biblioteca di Alassio ogni ultimo venerdì del mese si apre al gaming con appuntamenti aperti a tutti per sfidarsi a scacchi e ai giochi da tavolo. Il primo appuntamento è per venerdì 27 febbraio, dalle ore 21 alle ore 23 circa.

«In Biblioteca per Gioco è un modo per passare una serata diversa dalle solite – spiega Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico a Biblioteca e Spazi Culturali –. Per il momento è calendarizzata con un appuntamento al mese, più precisamente l’ultimo venerdì di ogni mese. Partiamo con un focus sugli scacchi ma l’obiettivo è di avvicinarci agli appassionati di giochi da tavolo».

Non servono prenotazioni particolari, ma chi entrerà in Biblioteca lo farà per fermarsi a giocare “o anche a guardare – prosegue Boeri – perché si potrà vedere come si gioca a scacchi o anche ad altri giochi che via via introdurremo. Sarà anche possibile portarsi un proprio gioco e mettersi in una delle varie sale ridisegnate allo scopo”.

L’idea, da tempo in lavorazione, con l’occasione dell’anniversario degli ottant’anni della Biblioteca e del 25° anniversario della nuova sede, coglie l’opportunità di mostrare un nuovo aspetto di come vivere questa bella struttura. “Ne ho parlato a lungo con il direttore – prosegue Boeri – che si è sempre espresso favorevolmente ad aprire questo ennesimo servizio in favore della nostra utenza. Naturalmente per entrare non è necessario essere utenti della Biblioteca, basta condividerne lo spirito e la voglia di divertirsi”.

I giochi sono un’espressione sana della convivialità e del modo di passare il tempo assieme, anche se non ci si conosce e “secondo questo spirito invitiamo i cittadini di ogni età – conclude Boeri – a provare almeno una volta a venire a giocare con noi. L’importante in questo caso non sarà vincere ma socializzare e divertirsi in modo spensierato”.

Si ricorda che vista l’ora serale, dopo gli ingressi a ridosso dell’orario di apertura delle 21, la porta verrà chiusa e si dovrà suonare il citofono per accedere ai locali.