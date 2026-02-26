Ansaldo Energia eseguirà l’upgrade della centrale elettrica di Thisvi in Grecia

La società si è aggiudicata il contratto con Enerwave Sa (Gruppo HelleniQ Energy)

Maggiore efficienza, più flessibilità operativa e riduzione delle emissioni di CO₂: sono questi i benefici dell’upgrade che Ansaldo Energia realizzerà per la centrale elettrica a ciclo combinato di Thisvi, in Grecia, in funzione dal 2010. La società si è aggiudicata il contratto con Enerwave Sa, società del gruppo HelleniQ Energy, uno dei principali player energetici dell’Europa sud-orientale, per realizzare un’importante modernizzazione della turbina a gas AE94.3A dell’impianto, con installazione prevista per marzo 2027. Con il rinnovo del precedente Long-Term Service Agreement (Ltsa), Ansaldo Energia fornirà inoltre supporto tecnico per i successivi 14 anni.

L’upgrade aumenterà la potenza dell’impianto, migliorando al tempo stesso l’efficienza. Questi interventi ridurranno il consumo di combustibile, abbattendo i costi operativi e contribuendo a una significativa diminuzione delle emissioni di CO₂. Inoltre, il ramp rate verrà incrementato, garantendo una risposta rapida alle variazioni della rete legate alla crescente penetrazione delle energie rinnovabili.

«Siamo convinti che gli upgrade di Ansaldo Energia presso la centrale di Thisvi aumenteranno in modo sostanziale le performance complessive dell’unità, supportando Enerwave nel creare ulteriore valore per il sistema energetico greco», ha dichiarato Antonis Argyrakis, Power Generation Director di Enerwave Sa.

«Questo progetto dimostra ancora una volta come gli upgrade di Ansaldo Energia possano valorizzare gli asset esistenti. La centrale di Thisvi sarà meglio preparata a rispondere alle esigenze del sistema elettrico greco e ad assicurare la sicurezza energetica nel lungo periodo», ha dichiarato Reto Furrer, EVP Thermal Service di Ansaldo Energia.