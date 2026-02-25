Rapallo e Portofino, decisa partecipata comune per mobilità e crocerismo

Una società in house a partecipazione congiunta dei Comuni di Rapallo e di Portofino avrà il compito di gestire in modo integrato settori chiave per lo sviluppo e la vivibilità del comprensorio. Le due amministrazioni, dopo un dialogo iniziato mesi fa, hanno confermato oggi che la nuova realtà verrà costituita, sancendo l’avvio formale dell’iter amministrativo.

La futura società si occuperà del coordinamento dei flussi turistici (in particolare quelli croceristici) organizzando gli arrivi e l’accoglienza dei visitatori. Parallelamente, la struttura lavorerà all‘ottimizzazione della mobilità (la filiera, a partire dalle aree di sosta) per migliorare gli spostamenti tra le due località, riducendo la pressione veicolare nelle zone più sensibili e garantendo una distribuzione maggiore delle presenze nei due territori.

«L’intesa raggiunta oggi – ha dichiarato il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci – segna una svolta storica per il nostro comprensorio. La sinergia con Portofino non è solo naturale, ma è un’occasione che credo renderà i nostri Comuni più forti. Lavorare insieme significa offrire più servizi e e offrirli in maniera più completa ai nostri cittadini e agli ospiti.

«Portofino e Rapallo – ha aggiunto il sindaco di Portofino Matteo Viacava – condivideranno obiettivi e opportunità di reciproco interesse in un comprensorio che solo in apparenza è facile da governare. Due Comuni vicini che saranno anche “compagni di viaggio”: questo progetto è un salto di qualità che richiede responsabilità e pazienza, come tutte le cose che si cerca di fare insieme. È un passo avanti non da poco».

A seguito delll’intesa di oggi, gli uffici tecnici dei due Comuni proseguiranno immediatamente con i passaggi formali e burocratici necessari per l’individuazione specifica degli affidamenti e la stesura dello statuto della futura società.