Leonardo: risultati 2025 sopra le guidance, ricavi 19,5 mld (+9,8%)

Leonardo chiude il 2025 con risultati superiori alla guidance fornita dal gruppo e in linea con il consensus degli analisti. I ricavi hanno raggiunto i 19,5 miliardi di euro, in aumento del 9,8% rispetto al 2024 (+11% a parita’ di perimetro di attività), l’ebita è stato di 1,752 miliardi di euro, in miglioramento del 14,9% (+18,2% a parità di perimetro) grazie ai maggiori volumi e al miglioramento della profittabilità. La marginalità sui ricavi sale al 9% dall’8,6% precedente. Gli ordini ottenuti nel 2025 sono stati pari a 23,8 miliardi (+13,5% sul 2024) portando il portafoglio lavori a 46,6 miliardi al 31 dicembre(44,1 un anno fa).

Il free cash flow operativo ha raggiunto 1 miliardo (+22,4% sul 2024 e +20,5% con medesimo perimetro) e l’indebitamento registra una deciso miglioramento scendendo a 1 miliardo dagli 1,8 miliardi di fine 2024 grazie sia alla generazione di cassa sia all’incasso di 446 milioni di euro per la cessione a Fincantieri del business Underwater Armaments & Systems (siluri e sonar).

La guidance del gruppo stimava i nuovi ordini a 22,25-22,75 miliardi e i ricavi a 18,6 miliardi con un ebita di 1,66 miliardi; il flusso di cassa era atteso di poco sotto il miliardo (920-980 milioni) con un indebitamento netto in discesa a 1,1 miliardi di euro. L’aggiornamento del piano industriale sarà presentato il 12 marzo a Roma.

«I risultati preliminari del 2025 – dichiara Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo – evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre a una significativa riduzione dell’indebitamento netto di gruppo. Grazie ai target raggiunti, abbiamo superato le sfidanti guidance già incrementate nel corso dell’anno. Si tratta del compimento di un virtuoso percorso iniziato tre anni fa, durante il quale abbiamo coniugato ad una chiara visione strategica una efficiente esecuzione nei processi per la piena realizzazione della Leonardo “one company”. Sul fronte della sostenibilità, i risultati conseguiti confermano la validità della nostra strategia di riduzione degli impatti ambientali a fronte della crescita del gruppo, a supporto della competitività e della resilienza del business. Abbiamo inoltre ampliato gli investimenti in ricerca e sviluppo per accelerare su tecnologie e soluzioni avanzate e, con l’ingesso di nuove risorse, abbiamo rafforzato il patrimonio tecnico-scientifico e di competenze del gruppo. Le eccellenti performance del 2025 sono frutto del lavoro coeso e dell’impegno delle persone di Leonardo: un contributo che ci permette di guardare con ottime aspettative ai prossimi anni».