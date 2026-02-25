Intelligenza artificiale, il 26 febbraio a Genova oltre 30 docenti universitari

Oltre 30 docenti universitari e workshop per under 35 per progettare l'alternativa ai colossi del web: confronto su creatività, robotica sociale e responsabilità degli algoritmi

Per una giornata intera, la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale diventerà il cuore del dibattito nazionale sull’intelligenza artificiale. Giovedì 26 febbraio si apre a Genova la Biennale dell’Economia Cooperativa, dedicata quest’anno a “Filosofia, Estetica Cooperativa e Intelligenza Artificiale”, con un programma che unisce pensiero filosofico, ricerca scientifica e applicazioni concrete.

Tra gli ospiti la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana, il vicesindaco e assessore all’economia sociale del Comune di Genova Alessandro Terrile, Brando Benifei europarlamentare e co-relatore AI Act, Irene Tinagli europarlamentare e co-presidente dell’Intergruppo Economia Sociale, Edoardo Rixi viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ilaria Cavo vicepresidente commissione attività produttive della Camera dei Deputati. Simone Gamberini, presidente nazionale Legacoop.

