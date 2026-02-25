Immobiliare, nel 2025 boom di compravendite nell’estremo ponente

L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2025. In Italia sono state compravendute 548.288 abitazioni, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Situazione abbastanza simile se si guarda solo al terzo trimestre del 2025, con un aumento dell’8,5% delle compravendite a livello nazionale. I capoluoghi nei primi 9 mesi del 2025 mettono a segno un aumento dell’8,6%, i comuni non capoluogo del 9,4%.

Continua quindi la crescita del mercato immobiliare italiano, complice il ribasso dei tassi di interesse che ha ridato slancio alla domanda, come testimonia anche il fatto che nel terzo trimestre del 2025 sono aumentate le compravendite finanziate con mutuo, pari ora al 47,0% del totale, mentre erano al 44,1% nel terzo trimestre del 2024.

Nei primi nove mesi dell’anno, tra le grandi città italiane, spiccano gli aumenti di Verona (+12,9%) e Torino (+10,0%). Genova si colloca a metà strada con un incremento del 6,2% rispetto al 2024 (6.677 operazioni di compravendita di abitazioni nei primi 9 mesi mesi del 2025). L’unica città che segnala un calo delle compravendite è Firenze (-2,2%).

Osservando la Liguria, le compravendite sono aumentate dappertutto, sia nei quattro capoluoghi sia nelle provincie, con un boom nell’estremo ponente: +22,8% a Imperia città e +14,2% nel territorio provinciale.

A livello di numeri assoluti dopo Genova (6.677 operazioni) l’area più vivace è la provincia di Savona che da gennaio a settembre dello scorso anno ha registrato 3.791 compravendite immobiliari.

L’analisi riferita soltanto al terzo trimestre nelle metropoli evidenzia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una crescita in quasi tutte le città con picchi importanti a Milano (+11,8%) e Verona (+11,2%). In calo Bari (-8,9%), Bologna (-1,9%) e Firenze (-4,9%).

Alla luce dei dati attuali, per la fine dell’anno, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa prevede un numero totale di compravendite intorno a 780 mila unità.