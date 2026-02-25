Consulenti del Lavoro, Fabrizio Marti nuovo presidente dell’Ordine di Genova

Eletto il nuovo consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova. Al voto per il triennio 2026-2029 sono risultati eletti i Consulenti del Lavoro Vincenzo Boccellato, Marina Ferretti, Albero Lapolla, Fabrizio Marti, Paola Martinucci, Paolo Michelotto, Francesca Serboraria, Cristina Vistarin, Manuela Zaccaria.
A seguito di insediamento è stato nominato l’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente Fabrizio Marti, dal segretario Manuela Zaccaria e dal tesoriere Vincenzo Boccellato.
Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti: Gianandrea Picco (presidente), Stefania Boggero e Cinzia Gigante.