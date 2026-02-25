Bonus affitti, le associazioni a supporto per la compilazione delle domande

Bonus affitti, le associazioni Sunia, Sicet e Uniat, Federcasa e Aniag hanno incontrato l’assessore comunale Davide Patrone, con delega alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica e Patrimonio e le associazioni

Al centro i 500 mila euro messi a disposizione dalla Regione Liguria per le locazioni delle cittadine e dei cittadini meno abbienti.

Per il 2026, il Comune di Genova conferma con un accordo misure di sostegno alla locazione.

Il contributo è rivolto a nuclei familiari con un Isee fino a 9 mila euro e affitti massimo di 500 euro al mese, e sarà finalizzato a rimborsare una quota del canone di locazione.

Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa, Aniag svolgeranno un ruolo attivo nel supporto alla compilazione delle domande per i cittadini e sono a disposizione.

Il bando Bonus Affitti parte da lunedì 2 marzo e le domande vanno presentate entro 45 giorni da quella data.