Asili comunali di Genova: accordo con i sindacati per nuove assunzioni

Dopo il presidio unitario davanti a Palazzo Tursi, si è chiusa ieri, con un accordo politico, la vertenza che da tempo agitava il mondo dei servizi educativi e scolastici del Comune di Genova. A siglare l’intesa, il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessora Rita Bruzzone per l’Amministrazione comunale, e i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp Liguria, Uil Fpl e Rsu per la parte sindacale. Al centro della trattativa le croniche carenze di organico, i carichi di lavoro eccessivi e le disomogeneità organizzative che affliggono il sistema educativo 0-6 della città.

«La misura più attesa riguarda la fine del ricorso al privato sociale per tappare i buchi di organico – commentano i sindacati – Il Comune si impegna ad avviare le assunzioni dalle graduatorie vigenti a partire dal 1° aprile, e a cessare l’utilizzo del terzo settore entro e non oltre il 10 aprile. Le assunzioni riguarderanno insegnanti ed educatrici e copriranno il fabbisogno previsto per l’anno scolastico 2025-2026. Entro aprile partirà anche la procedura di reclutamento di collaboratori scolastici a tempo indeterminato. Un capitolo specifico riguarda i bambini con bisogni educativi speciali: il Comune si impegna a costruire un sistema organizzativo strutturato per l’assegnazione del sostegno educativo nel corso dell’anno, in modo da garantire interventi tempestivi a seguito di nuove certificazioni, una delle criticità più sentite dalle famiglie», concludono.

Per evitare che l’accordo resti sulla carta, le parti hanno concordato l’istituzione di un tavolo permanente politico-sindacale con monitoraggio periodico degli impegni assunti e la definizione di un cronoprogramma condiviso.