La startup Wayla cresce ancora: dal 3 marzo servizio attivo tutti i giorni a Milano

Wayla, la prima startup italiana a fornire un servizio di van pooling, annuncia una nuova espansione della propria operatività. A partire dal 3 marzo 2026, a Milano il servizio sarà disponibile 7 giorni su 7 dalle 18:00 alle 3:00, offrendo così agli utenti una soluzione di mobilità condivisa, comoda e sostenibile per tutti i giorni della settimana, che è possibile prenotare fino ad una settimana prima.

Dal lancio del servizio a Milano, avvenuto il 31 ottobre 2024, Wayla ha continuato a crescere sia in termini di flotta sia di utenti, raggiungendo in pochi mesi oltre 75.000 download, corse effettuate e soddisfazione dei clienti. L’estensione ai 7 giorni (inizialmente il servizio era attivo dal mercoledì alla domenica) risponde alla crescente domanda di mobilità serale in città e all’obiettivo della startup di diventare un punto di riferimento stabile per gli spostamenti urbani.

«L’espansione a tutti i giorni della settimana rappresenta un passo decisivo per rendere Wayla una soluzione quotidiana per chi vive e si muove a Milano», ha dichiarato Carlo Bettini, ceo & co-founder. «Continueremo a lavorare per migliorare il servizio, ridurre l’impatto ambientale e garantire un’esperienza di viaggio sempre più efficiente, sicura e sostenibile» ha aggiunto il co-founder genovese Mario Ferretti.

Il servizio di Wayla, basato su un modello di van pooling, consente ai passeggeri di condividere i tragitti riducendo il numero di veicoli in circolazione nelle ore serali e notturne. Con orari serali estesi e un’app semplice e trasparente per la prenotazione, Wayla rappresenta una soluzione complementare alle opzioni di trasporto già disponibili in città, contribuendo a rendere la mobilità urbana più accessibile e sostenibile per tutti.