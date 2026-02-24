Varazze: il piano operativo per lo sviluppo turistico prevede l’attivazione di un portale e una comunicazione integrata

Sarà anche realizzato un magazine, oltre che una comunicazione via newsletter. La promozione eventi in estate sarà settimanale

Un sistema turistico sempre più organizzato, strumenti di comunicazione proprietari per un’informazione diffusa e un modello strutturato di dialogo con il mercato. È questa la direzione delineata durante l’incontro con gli operatori nel corso del quale è stato presentato il Piano Operativo 2026 per lo sviluppo turistico della Città di Varazze.

Un passaggio decisivo nel percorso di sviluppo turistico della destinazione: dopo il lavoro di progettazione strategica e di infrastrutturazione avviato nel 2025 – con il nuovo brand, l’attivazione del portale Varazze.it con il Destination Management System integrato e il consolidamento degli asset di comunicazione, dai social alla newsletter operatori – il 2026 segna l’ingresso in una fase pienamente operativa, per rafforzare il posizionamento della città e strutturare un sistema turistico sempre più competitivo.

Marketing, comunicazione, promo-commercializzazione e digitalizzazione sono i quattro ambiti integrati del Piano Operativo, predisposto da Studiowiki, agenzia di comunicazione ligure associata a Una – Aziende della Comunicazione Unite e parte della desination management company DEDE Destination Design.

Sul fronte del marketing, il 2026 introduce un sistema strutturato di analisi dei dati attraverso la nascita dei Bollettini di Tourism Intelligence, strumenti dedicati alla lettura periodica dei flussi turistici e pensati per supportare le politiche di settore e il dialogo con le categorie economiche. Parallelamente, viene rafforzata la reportistica digitale integrata, che consentirà di monitorare in modo sistematico le performance del sito, del Dms, dei social, delle DEMem e delle campagne di advertising.

Il cuore del nuovo anno riguarda però la promo-commercializzazione. Dopo la mappatura completa degli operatori e il primo caricamento delle offerte nel Dms realizzati nel 2025, prende ora avvio la seconda fase del sistema: attivazione strutturata delle relazioni con gli operatori, raccolta e organizzazione delle esperienze e loro effettiva prenotabilità e promozione.

Rilevante anche il piano fiere 2026, sviluppato in sinergia con Arenzano, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure all’interno dello stand regionale “La Mia Liguria”. Dopo la Bit di Milano, Varazze sarà presente al Salon du Randonneur di Lione e al Ttg Travel Experience di Rimini. A queste attività si affianca un’azione strutturata sul mercato danese, avviata con il workshop turistico organizzato a Copenaghen nell’ambito di “A Glass of Italy” lo scorso 26 gennaio, cui seguirà un fam trip sul territorio nel mese di giugno dedicato ai buyer più interessati.

Importante evoluzione anche sul piano della comunicazione. È in fase di progettazione il primo Magazine ufficiale della destinazione, che sarà stampato in 3.000 copie nel mese di maggio, in vista della stagione estiva. Il magazine rappresenta il primo strumento organico di comunicazione integrata della città e proporrà un racconto identitario del territorio, articolato sui principali temi di esperienza, sugli eventi e sulle informazioni utili.

Accanto al Magazine, prende forma inoltre un sistema integrato di promozione di eventi ed esperienze attraverso calendari mensili – che in estate diventeranno settimanali – diffusi tramite newsletter e stampabili direttamente dalle strutture, in un’ottica di informazione turistica diffusa e capillare. Per l’estate 2026 sarà inoltre realizzato il catalogo eventi ed esperienze, distribuito insieme al Magazine presso le principali strutture cittadine.

Tra i progetti previsti figurano anche la realizzazione di un video documentario dedicato alla celebrazione di Santa Caterina, momento identitario di particolare rilievo per la comunità, uno shooting fotografico dedicato alle esperienze del territorio e un influencer tour organizzato in collaborazione con il Comune di Arenzano, che vedrà la partecipazione della creator Mary Franzoni per raccontare in modo autentico l’offerta tra costa ed entroterra.

Il 2026 segna infine un ulteriore rafforzamento della digitalizzazione. Oltre all’affinamento degli strumenti collegati al Dms, è previsto un incremento degli investimenti in advertising online.

Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze, commenta: «Il Piano Operativo 2026 per lo sviluppo turistico rappresenta un passaggio strategico per la crescita della nostra destinazione. Dopo aver costruito le fondamenta – identità, strumenti e infrastruttura digitale – entriamo ora in una fase di piena maturità operativa. L’obiettivo non è soltanto promuovere Varazze, ma strutturare un sistema turistico capace di dialogare in modo competitivo con i mercati, valorizzare il lavoro degli operatori e generare sviluppo duraturo per il territorio” ha commentato “La forza della nostra destinazione risiede nella qualità dell’offerta e nella capacità di fare squadra. Per questo il coinvolgimento degli operatori non è un elemento accessorio, ma il cuore della strategia: solo attraverso una governance condivisa possiamo rafforzare il posizionamento di Varazze e affrontare con solidità le sfide dei prossimi anni».