Sarzana, completato intervento da oltre 600 mila euro per efficientamento energetico scuola di Nave

Si sono conclusi con la sistemazione del cortile e delle aree esterne i lavori di riqualificazione del plesso scolastico di Nave, nel comune di Sarzana. Un intervento complessivo da oltre 600 mila euro che ha interessato l’efficientamento energetico dell’edificio e il miglioramento della qualità degli ambienti destinati agli alunni.

L’ultimo intervento ha riguardato la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi esterni, che consentiranno ai bambini di accedere al cortile in piena sicurezza e di svolgere attività didattiche anche all’aperto, ampliando così le opportunità educative offerte dalla scuola.

Il progetto è stato finanziato attraverso il bando emanato dal ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, vinto dal Comune di Sarzana e successivamente confluito nel Pnrr.

Grazie ai lavori realizzati, il plesso di Nave è oggi dotato di cappotto termico, nuovi infissi e porte ad alto isolamento, nuova centrale termica, impianto fotovoltaico ampliato, sottotetto coibentato con isolante da 20 centimetri.

Gli interventi hanno prodotto un significativo miglioramento del microclima interno, con benefici in termini di comfort e qualità acustica, garantendo ambienti più salubri, efficienti e confortevoli per studenti e personale scolastico.

Parallelamente, con un ulteriore finanziamento di circa 40 mila euro ricompreso nella Missione 4 del Pnrr, sono stati rifunzionalizzati i locali mensa del plesso: adeguamento dell’impianto elettrico, manutenzione ordinaria, tinteggiature e ripristini hanno completato il quadro degli interventi.

Con la conclusione delle opere, la scuola di Nave si presenta oggi come un edificio moderno, efficiente dal punto di vista energetico e più sostenibile, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e innovazione previsti dal Pnrr.